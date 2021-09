Pierpaolo Pretelli è pronto a fare il grande passo con Giulia Salemi? A far parlare è anche l’annuncio a sorpresa di Amadeus sul Festival di Sanremo. Scopri tutte le news del TG pettegola del 7 settembre.

Pierpaolo Pretelli si sarebbe aspettato di tutto durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, tranne che di trovare l’amore. Eppure è successo. L’ex velino moro di Striscia la Notizia, durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha trovato l’amore con Giulia Salemi.

Secondo recenti indiscrezioni i due starebbero anche già pensando al matrimonio. La coppia, almeno per il momento, non ha confermato la notizia, ma nemmeno smentito. Anche perché un recente gesto di lui sembrerebbe parlare chiaro. Giulia e Pierpaolo sono pronti per il grande passo? Per saperne di più non ti resta che guardare il servizio completo del TG pettegola in fondo all’articolo, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finito qui.

Da Pierpaolo Pretelli a Dayane Mello: scopri tutte le news del 7 settembre

Da Pierpaolo Pretelli passiamo invece ad Amadeus. Il conduttore è stato confermato per il terzo anno consecutivo al timone del Festival di Sanremo, ma prima della prossima edizione, la Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale sulla manifestazione tenutasi quest’anno. In quanto è entrata nella storia della televisione per un motivo ben specifico.

Non mancano nuovi retroscena su All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker su canale 5. A parlare questa volta è Rita Pavone, che ha ricoperto il ruolo di giudice durante l’ultima edizione. La cantante, a distanza di tempo, ha commentato il botta e risposta avuto con Anna Tatangelo, rivelando se dietro le quinte hanno avuto l’opportunità di chiarirsi oppure no.

Passiamo poi a Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Guenda ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere stata costretta ad andare in ospedale per un intervento. Nonostante l’ansia e la paura, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ne ha approfittato per lanciare un importante messaggio ai suoi fedeli sostenitori.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Dayane Mello che si è sbilanciata sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, rivelando chi secondo lei sarà la rivelazione di quest’anno e se lo dice lei che è stata una delle protagoniste dello scorso anno, c’è da fidarsi.