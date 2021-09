Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio? L’attore turco sembrerebbe aver voltato pagina puntando gli occhi su di Lei.

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo nostrano. Negli scorsi mesi, tra l’altro, oltre a far parlare per i suoi impegni professionali, il bell’attore turco è stato senza dubbio il protagonista indiscusso della cronaca rosa. In quanto ha stupito e non poco la sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

I due, da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sono stati non poco criticati. Tant’è che c’è perfino chi li ha accusati di aver inscenato la loro relazione soltanto per avere una maggiore, ma hanno sempre preferito volare alto senza rispondere alle malelingue. Di recente però si è mormorato della fine della loro storica.

Ancora una volta i diretti interessati hanno preferito non commentare il gossip in questione, ma è pur vero che non appaiono insieme da diverso tempo. Tant’è che Diletta Leotta ha festeggiato il compleanno da sola senza il bell’attore al suo fianco. E scondo Vanity Fair, tra l’altro, Can Yaman al Festival del cinema di Venezia avrebbe messo gli occhi su un’altra ragazza, confermando che la sua relazione con la Leotta è già terminata da tempo.

Can Yaman, è finita con Diletta Leotta: ora pensa solo a Lei

Can Yaman, secondo quanto rivelato dalla nota testata, avrebbe deciso di voltare pagina e dedicarsi non solo alla sua carriera, che sembrerebbe proseguire a gonfie vele con nuovi ed interessati progetti, ma anche ad altre donne che potrebbero catturare il suo interesse amoroso. Qualcuna però, durante la manifestazione del Festival del cinema di Venezia sembrerebbe esserci riuscita. In quanto gli occhi del bell’attore turco erano tutti puntati su di lei.

“L’attore, che Mediaset ha confermato come protagonista maschile dell’imminente Viola come il mare, ha sfilato al fianco dell’israeliana Moran Atias, al Lido per lo stesso evento atteso da Yaman” rivela la testata. “Le ha sorriso, senza mai avvicinarsi. L’ha guardata, le ha parlato con gli occhi, mentre l’attrice e attivista, che durante la pandemia ha dedicato anima e cuore a supportare il personale del più grande ospedale di Tel Aviv, ne ha ricambiato i sorrisi” ha poi concluso, facendo intuire che tra loro ci sia del tenero, ma sarà realmente così?

Al momento, nonostante non ci sia stata nessuna ufficialità, sembrerebbe essere certa soltanto la rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta visto che i due sembrerebbero non frequentarsi da un bel po’.