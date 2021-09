Dopo il divorzio, una coppia storica di Uomini e Donne è tornata ufficialmente insieme: l’annuncio scatena l’entusiasmo dei fans.

L’annuncio che i fans di Uomini e Donne speravano di ricevere è finalmente arrivato. Una delle prime coppie nate nel parterre del trono over è tornata ufficialmente insieme. L’ex dama e l’ex cavaliere, dopo essersi conosciuti nello studio del dating show di canale 5 che tornerà in onda lunedì 13 settembre con la nuova stagione, avevano lasciato il programma per vivere la storia lontano dalle telecamere.

La coppia si era anche sposata per poi divorziare in seguito. Oggi, grazie al cane che li ha uniti anche dopo l’addio, gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi sono tornati ufficialmente insieme.

Uomini e Donne: Antonella Bravi e Tony De Leonardis sono tornati insieme

I protagonisti del trono over di Uomini e Donne che sono tornati insieme sono Antonella Bravi e Tony De Leonardis.La coppia è nata nel 2011. Nel 2012 era arrivato il matrimonio e, in seguito, il divorzio. Oggi, però, la coppia, in un’intervista rilasciata a Grand Hotel, racconta di essere tornata insieme, ma di non voler bruciare le tappe.

Galeotti per il ritorno di fiamma di Antonella e Tony sono stati i cani. I due si sono incontrati in un centro commerciale dove la cagnolina che Antonella aveva tenuto con sè ha cominciato ad abbaiare dopo aver visto Tony che era in compagnia dei due cuccioli nati proprio dalla cagnolina che ha continuato a vivere con Antonella.

“Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha raccontato Tony alla rivista Grand Hotel.

“Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare ancora. Già una volta abbiamo disonorato il sacramento del matrimonio, che per due devoti come noi è un fardello pesantissimo da portare. Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio”, hanno aggiunto.