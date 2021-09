By

La coppia di Uomini e Donne ha affrontato un vero e proprio dramma e soltanto ora si è sentita pronta a raccontare tutta la verità.

Uomini e Donne, durante il corso di questi anni di messa in onda, ha dato modo a numerose coppie di trovare l’amore. Alcune, poco dopo la fine del programma, a contatto con la vita di tutti i giorni, hanno compreso purtroppo che era meglio prendere strade diverse. Altri, invece, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra ed hanno anche messo su famiglia.

Questo è il caso della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti durante l’esperienza negli studi Elios di Roma e da quel momento non si sono più divisi, riuscendo a mettere su anche una bellissima famiglia. Purtroppo non è tutto rose e fiori e di recente Ethan, il figlio di Rosa e Pietro, è stato poco bene. A raccontare il tutto agli utenti della rete è stata l’ex tronista ed ora il suo futuro marito, tra le pagine del settimanale Nuovo, ha rivelato come sta ora il piccolo di casa.

Rosa Parrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne: la verità dopo il dramma

Pietro Tartaglione ha rivelato che la ripresa di Ethan è stata piuttosto complicata. In quanto ci ha impiegato diverso tempo per poter smaltire al meglio i farmici che i medici gli hanno somministrato. Questi, oltre a farlo stare meglio, lo rendeva purtroppo isterico, ma ora la situazione sembra essere decisamente migliorata. Il piccolo sta bene e sta reagendo di buon grado alle cure.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne anticipazioni: arriva il primo bacio, ma è polemica

“Era diventato isterico“ ha esordito l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “Ha impegnato parecchio tempo per smaltire la medicina” ha poi spiegato. “Ma ora sta decisamente meglio” ha poi concluso, rassicurando i suoi fedeli sostenitori sulle condizioni del piccolo Ethan.

Durante il corso dell’intervista, il compagno di Rosa Perrotta non ha potuto fare a meno di confidare di essere molto curioso nel sapere come reagirà suo figlio all’arrivo del fratellino. La coppia, infatti, ha da poco annunciato di essere in dolce attesa e il piccolo Ethan è a conoscenza della notizia e al momento sembrerebbe aver reagito piuttosto bene, parlando con il suo fratellino attraverso la pancia della mamma.

Pietro però è curioso di sapere se anche una volta che Achille, questo è il nome che hanno scelto per il piccolo in arrivo, sarà nato, sa manterrà sempre questo atteggiamento o mostrerà qualche cenno di gelosia, comprensibili alla sua età.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi si sposa | Giulia Stabile tradita? | Fuga da Uomini e Donne

L’importante però è che ogni cosa si sia conclusa nel migliore dei modi e che il figlio di Rosa e Pietro ora stia bene.