Uomini e Donne anticipazioni: arriva il primo bacio, ma è polemica

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo e le nuove anticipazioni hanno già dato vita a numerose polemiche: ecco perché.

Uomini e Donne non è ancora ufficialmente tornato sul piccolo schermo degli italiani, nonostante siano già stati registrati alcuni appuntamenti di questa nuova stagione, ma le polemiche non accennano a diminuire. Ogni programma che si rispetti, infatti, deve essere condito da una buona dose di polemiche ed anche quest’anno non sembrano affatto mancare.

Il 31 agosto è stata registrata una nuova puntata e le anticipazioni hanno dato vita a numerosi scenari. In quanto tra i protagonisti del Trono Over è già scoppiato il primo bacio. Se state già fantasticando che questo abbia dato vita a scenari romantici e passionali, beh vi sbagliate di grosso. Il motivo? Il cavaliere, un po’ come la Bella addormentata nel bosco ma al contrario, dopo aver ricevuto il bacio è crollato in un sonno profondo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano delusa da un suo corteggiatore

Partiamo con calma. Chi in questa nuova stagione di Uomini e Donne sta riscuotendo un enorme successo è Ida Platano. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri, la dama è pronta a mettersi in gioco e per questo motivo ha deciso di frequentare non uno ma ben due cavalieri!

Con uno di questi è scappato il primo bacio e la dama pensava che la situazione tra loro potesse avere risvolti diciamo decisamente più interessanti, ma non appena ha iniziato ad accarezzargli i capelli lui ha finito per cadere tra le braccia di Morfeo, andando in un sonno profondo mentre la dama lo guardava stupita.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi si sposa | Giulia Stabile tradita? | Fuga da Uomini e Donne

Il cavaliere, che si chiama Marcello, il nuovo corteggiatore di Ida Platano, si è giustificato affermando che era particolarmente stanco a causa dei turni molto stressanti che sta avendo sul luogo di lavoro. Per questo motivo la stanchezza ha avuto la meglio sul suo corpo ed è crollato. Nonostante ciò però ci tiene a precisare che lui è molto interessato alla conoscenza con Ida Platano e farà di tutto per farle cambiare idea, ma ci riuscirà? La dama non è sembrata particolarmente convinta delle sue parole, ma vedremo come si evolverà la situazione tra i due.

Continua, invece, il mai una gioia per la dama più famosa del Trono Over. Il motivo? Gemma Galgani è rimasta senza corteggiatori. Nonostante i nuovi ritocchini per apparire sempre al top, nessuno da casa si è messo in contatto per venire a corteggiare la dama di Torino. Probabilmente i continui scenari di cui è stata, ed è, protagonista non le hanno giovato. Questo, ovviamente, si rivelerà motivo di discussione con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE –> Crisi a Uomini e Donne: l’addio si avvicina? I pretendenti scappano

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 31 agosto proseguono anche con il Trono Classico. Joele e Matteo, i due nuovi tronisti, hanno messo gli occhi sulla stessa ragazza e lei è intenzionata a frequentarli entrambi. Matteo però non ci sta e sceglie di chiudere subito la frequentazione. Insomma, quest’anno ne vedremo decisamente delle belle.