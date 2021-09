Tutto vero, la figlia vip finalmente ha ammesso la verità

La figlia vip più chiacchierata di sempre ha finalmente ammesso la verità: è ricorsa all’aiuto del chirurgo per qualche ritocchino.

Il mondo dello spettacolo non è tutto rose e fiori. Oltre al successo, alla fama e alla popolarità, ci sono lati anche più “oscuri”. Ogni scheletro nell’armadio, prima o poi, viene fuori. Più si è popolari e più il grande pubblico è curioso di conoscere ogni dettaglio su quel determinato personaggio o artista. Soprattutto se si proviene, come nel caso di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, da una famiglia molto nota.

Jasmine, nonostante la giovanissima età, sta provando a farsi strada nel mondo dello spettacolo e all’attenzione del pubblico non è spiccata soltanto la sua bellezza, ma anche i suoi presenti ritocchini. In molti infatti hanno insinuato che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per modificare qualche tratto del suo viso. Lei, in un primo momento, ha sempre smentito, ma poche ore fa ha deciso di venire allo scoperto e di ammettere che cosa si è rifatta e cosa no.

Jasmine Carrisi ammette tutto: “Ecco che cosa mi sono rifatta”

Jasmine Carrisi è stata spesso al centro della cronaca rosa. In quanto numerosi utenti della rete avevano sempre insinuato che forse ricorda all’aiuto del chirurgo, nonostante la giovane età, per modificare alcuni tratti del suo viso. La figlia di Al Bano e Loredana Carrisi ha sempre smentito in diverse occasioni, ma ora sul suo profilo Instagram, trovate lo screen in fondo all’articolo, ha ammesso di aver modificato qualcosina.

Certo, è bene precisare che non ha fatto un ritocchino definitivo, ma qualcosa che dopo un po’ di mesi andrà via. Nulla di tragico o particolarmente invadente. Ecco che cosa ha risposto a Jasmine a chi le ha chiesto se si fosse rifatta naso e zigomi.

“No raga, tutta natura tranne le labbra“ ha ammesso Jasmine per la prima volta, tra l’altro di recente sua sorella Romina ha spiazzato tutti con un’inedita confessione. “Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi“ ha poi concluso, sottolineando di essersi sottoposta soltanto ad un filler alle labbra, che andrà via tra qualche mese, mentre invece il resto è tutto naturale. Merito dei geni che le hanno trasmesso i suoi genitori e non di un abile mano del chirurgo.

Jasmine Carrisi si è rifatta? La figlia di Al Bano ha optato per un semplice filler alle labbra, che dopo qualche mese scomparirà del tutto. Come anticipato, non ha scelto di apportare al suo viso nessuna modifica definitiva o permanente.