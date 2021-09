Giulia Salemi è pronta a fare il grande passo con Pierpaolo Pretelli? Non manca l’ultimo sfogo di Mara Venier in merito agli attacchi dei famosi leoni da tastiera. Non perderti tutte le news e i gossip del 1 settembre.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno pensando di fare il grande passo? La notizia circola in rete da qualche tempo, ma la mamma di lei aveva prontamente smentito il tutto. I rumors, però, sono tornati più insistenti che mai ed un gesto fatto dall’ex velino moro di Striscia La Notizia sembrerebbe aver confermato il tutto. Curiosa di sapere che cosa è successo? Non ti resta che guardare il nostro servizio, che trovi alla fine di questo articolo, per saperne di più Attenzione, però, le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Giulia Salemi a Mara Venier: scopri tutti i gossip del primo settembre

Da Giulia Salemi passiamo a Giulia Stabile. Secondo recenti indiscrezioni, la prima ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi sarebbe stata tradita da Sangiovanni ma sarà realmente così? La sua presunta amante ha raccontato tutta la verità e le sue parole non sono sfuggite all’attenzione della Stabile.

Passiamo a Uomini e Donne. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e si mormora che i nuovi corteggiatori sono pronti ad uscire subito di scena. Il motivo? Il forte temperamento di Andrea Nicole li ha tutti spaventati e nessuno vorrebbe fare la sua conoscenza. C’è poi un ritorno di fiamma per una storica ed amatissima coppia del Grande Fratello. Parliamo di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. I due sono stati beccati insieme a Napoli e si mormora che non si siano propriamente comportati da amici.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Mara Venier che ha deciso di rispondere per le rime a tutti i leoni da tastiera che la criticano per il suo aspetto fisico e per la sua età.