Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma tra due concorrenti sembrerebbe essere già sbocciato l’amore!

La nuova edizione del Grande Fratello Vip non ha ancora fatto il suo debutto sul piccolo schermo, che sembrerebbe già essere sbocciato l’amore tra due concorrenti che a breve varcheranno la famosa soglia rossa. Le premesse, dunque, per un’edizione di fuoco sembrerebbero esserci tutte visto che mai come quest’anno le dinamiche stanno iniziando prima della messa in onda e non dopo come di solito.

Basti pensare anche alla presunta maretta, mai confermata ufficialmente, tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che quest’anno ricopriranno il ruolo di opinioniste andando a sostituire Pupo ed Antonella Elia, ed ora anche a questo nuovi gossip sui nuovi concorrenti di Alfonso Signorini. Ma di chi si tratta?

Grande Fratello Vip, colpaccio per Signorini: tra i due è già amore?

A lanciare il gossip è stata l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che immortala i due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip prima ancora dell’inizio della sesta stagione del reality show di canale 5. Di chi stiamo parlando? Lui è Tommaso Eletti, noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima stagione andata in onda, prima della chiusura definitiva, di Temptation Island, ed una delle tre principesse dell’Etiopia, che entreranno a far parte del programma come un unico concorrente (ma probabilmente durante il corso della messa in onda, com’è sempre successo durante il corso di questi anni, diventeranno 3 concorrenti singoli).

“Ma come mai Tommaso Eletti con una delle Principesse dell’Etiopia ed entrambi parteciperanno al GF?” ha esordito l’esperta di cronaca rosa sul suo profilo Instagram. Mostrando agli utenti della rete lo scatto che immortala il tutto, lo trovate in fondo a questo articolo. “Già stanno marchingegnando cosa fare nella Casa?” ha chiesto in maniera retorica, sospettando che i due durante il loro incontro abbiano parlato dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia che tra poco li attende. “Ma niente apposto” ha poi concluso, lasciando agli utenti della rete il loro giudizio.

Tra Tommaso Eletti e una delle Principesse dell’Etiopia c’è già del tenero e per quale motivo si sono incontrati prima che il reality show di canale 5 potesse avere inizio? Certo, potrebbe sempre trattarsi di un incontro del tutto causale, ma agli utenti della rete è già nato il sospetto. In quanto non sembrano più credere, visti i recenti avvenimenti che hanno visto coinvolti i vari personaggi tv, al caso.