Serena Rossi è la madrina in total white della 78° Mostra del Cinema di Venezia!

Serena Rossi, cantante e attrice italiana, ha l’onore di essere la madrina della 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra un film ed un altro ci regalerà un po’ di glamour attraverso i suoi red carpet! Anzi, lo ha già fatto!

È ufficialmente iniziata da oggi, mercoledì 1 settembre, la 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia! Durerà fino all’11 settembre, e ne vedremo delle belle!

Questa sarà una mostra interessante come non mai: film d’apertura sarà Madre Paralelas, di Pedro Almodòvar. Questo film non è ancora uscito nelle sale cinematografiche che già ha fatto scalpore: la copertina di questo film che ritrae in primo piano un seno in allattamento è stato eliminato dagli algoritmi di Instagram su tutto il social media. La motivazione? Foto inappropriata! Quando poi il social media si è accorto dell’errore commesso ha chiesto scusa allo stesso Almodòvar e permesso la circolazione della foto in quanto “arte”.

Oltre al film del regista spagnolo saranno molti altri i film di spessore in gara, come ad esempio Il bambino nascosto di Roberto Andò.

Di sicuro saranno giorni ricchi di arte, di emozione, ma soprattutto di glamour! Tra un red carpet ed un altro attrici, influencer e chi più ne ha più ne metta, faranno a gara per accaparrarsi il titolo di “miglior red carpet” oppure “miglior make up”!

Saranno giorni colmi di notizie e colpi di scena! Vi ricordate quanta notizia ha fatto Giulia De Lellis l’anno scorso? Solo perché dal suo make-up si intravedeva l’acne! Anche questa edizione ci darà tante emozioni, con qualche goccia di trash!

Ma in questa guida di stile non parleremo dei look in generale già mostrati a Venezia. Parleremo del look della madrina della 78°edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la bravissima e bellissima cantante e attrice italiana Serena Rossi!

È appena iniziato il festival che già la madrina ci regala degli outfit ricchi di stile e degni di una guida tutta per lei!

E allora iniziamo con la guida di stile di CheDonna, incentrata sulla madrina della 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Serena Rossi.

Serena Rossi veste Giorgio Armani per l’apertura della Mostra del Cinema di Venezia! Il look total white simbolo di eleganza, ma anche forza!

Prima di parlare dell’outfit della protagonista della nostra guida di stile, facciamo un passo indietro: chi è Serena Rossi?

Classe 1985. Serena Rossi è una cantante, attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana.

I suoi lavori sono innumerevoli: può vantare di aver lavorato in teatro, come ad esempio nel Rugantino di Enrico Brignano, di aver doppiato nel film Disney Frozen-Il regno di ghiaccio , di aver interpretato Mia Martini del film Rai Io sono Mia . Ma il suo lavoro di esordio è stato sicuramente l’aver recitato nel ruolo di Carmen nella soap opera italiana Un posto al sole .

di Enrico Brignano, di aver doppiato nel film Disney , di aver interpretato Mia Martini del film Rai . Ma il suo lavoro di esordio è stato sicuramente l’aver recitato nel ruolo di Carmen nella soap opera italiana . Legata all’attore Davide Devenuto, Serena Rossi è mamma di un bambino, avuto proprio con l’attore.

Cosa possiamo aggiungere? Ah! Adesso è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia!

La madrina più glamour del momento è stata immortalata arrivare in barca, come di consueto, in un outfit total white firmato Giorgio Armani. Si trattava di un completo composto da una camicia morbida con colletto portato leggermente aperto, indossata all’interno di un pantalone a vita alta a palazzo. Indossava una borsa a mano in vernice fantasia animalier. Il trucco era semplice, i capelli raccolti in uno chignon imperfetto, con frangia lasciata morbida a contornare il volto.

Un total look elegante, ma allo stesso tempo comodo, che dimostra forza. Una via di mezzo tra un abito da sposa e un completo in stile androgino!

Questi si che sono gli outfit che piacciono a noi!

Il festival è appena iniziato, e se tutti gli outfit saranno al livello di quello indossato da Serena Rossi, l’asticella dello stile arriverà alle stelle!

Alla prossima guida di stile, con tanto glamour e novità!

Emanuela Cappelli!