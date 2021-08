Úrsula Corberó è la rapinatrice più fashion del mondo! Scopriamo il suo stile a 4 giorni dall’uscita di “La casa di carte 5”

Úrsula Corberó noi la conosciamo per essere Tokyo in La Casa di Carta! È uno dei personaggi più amati nella serie spagnola, ma molti non sanno che lei è una vera e propria icona di moda! Scopriamo il suo stile e ricreiamo insieme!

Abbiamo sempre associato il suo volto a Tokyo, il personaggio più emblematico e controverso della serie spagnola di Netflix “La Casa di Carta”. Ma chi si cela dietro alla maschera (in tutti i sensi) del personaggio? Una vera e propria icona di stile!

La guida di stile di CheDonna di oggi sarà incentrata su di lei, Úrsula Corberó, la Tokyo di “La Casa di Carta”. Perché oltre ad essere una bravissima attrice, e una bellissima ragazza, è anche un icona di moda!

In più, perché non conoscere meglio la rapinatrice di banche più famosa del mondo a soli 4 giorni dall’uscita della quinta stagione della serie che ha fatto impazzire il mondo?

E allora ecco a voi Úrsula Corberó! La vita, il lavoro e lo stile che si cela dietro alla maschera di Salvador Dalì!

Facciamo un piccolo passo indietro: chi è Úrsula Corberó?

Classe 1989, Úrsula Corberó è un’attrice spagnola, diventata nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Tokyo , il personaggio più complesso e controverso della serie “La Casa di Carta” di Netflix .

, il personaggio più complesso e controverso della serie di . La passione per la recitazione la possiede già da piccolina: ha svolto il suo primo lavoro di attrice a 6 anni, facendo una pubblicità.

Molti sono i film e le serie televisive in cui ha recitato, ma la svolta arriva nel 2017, quando impersonifica il personaggio di Tokyo in “La Casa di Carta”. Grazie a questo ruolo viene nominata negli Premios Feroz e MIM Series come Miglior Attrice.

Insomma, della carriera di Úrsula Corberó sappiamo abbastanza, ma non sappiamo ancora molto del suo stile! E allora iniziamo con la vera e propria guida di stile!

Nella serie Tokyo è una giovane donna forte e ribelle, e i suoi abiti lo possono confermare. Taglio di capelli stilosi, frangetta piccola e capelli a caschetto sfilzati. Quando non indossa la tuta monocolore, distintiva dei rapinatori della serie, il suo è un look volutamente trasandato. Giacche di pelle, t-shirt basiche, jeans larghi a vita alta e anfibi. Nella vita reale è una vera e propria dea della moda.

Lo stile trasandato e street-style rimane anche nella vita di tutti i giorni, ma sicuramente si aggiunge un tocco glamour!

Poche ore fa la stessa Úrsula Corberó posa in uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui indossa un tubino aderente in fantasia tipica Burberry. Sopra a questo tubino basico un velo di color blu forma un corsetto in vita e va ad adornare le gambe. Quindi un misto di classicità e innovazione. Uno stile contaminato ma ricco di glamour.

Sempre nella sua pagina Instagram possiamo trovare Úrsula indossare trench lunghi, tipico segno di classicità ed eleganza, con sotto pantaloni larghi e scarpe street-style, come le Naked Wolf o le Buffalo.

Quindi: come copiare lo stile di Úrsula Corberó? Creando uno stile contaminato! E sarete subito di tendenza!

Sapete come ricreare lo stile di Tokyo, ma adesso cosa ci rimane da fare? Aspettare l’uscita della quinta stagione della serie “La Casa di Carta”!

Termina qui la guida di stile più attuale di sempre, oggi incentrata su Úrsula Corberó, la Tokyo di “La Casa di Carta”.

