Tina Cipollari e Gemma Galgani sono arrivate al capolinea. Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne tutto è cambiato e nulla sarà come prima.

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono senza dubbio tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Le due sono famose per non avere un bel rapporto e nonostante in più occasioni abbiano provato a fare pace, tra le due non è mai riuscito a sbucare il sereno. In quanto per un motivo o per un altro, hanno finito sempre con il discutere e tornare peggio di prima.

Durante la prossima stagione del programma, che salvo imprevisti dovrebbe partire il 13 settembre su canale 5, cambierà qualcosa tra le due? Purtroppo no. Il pubblico del piccolo schermo, secondo quanto rivelato dal portale Blasting News, dovrà assistere ancora una volta agli scontri tra le due, ma attenzione perché durante la registrazione del 30 agosto c’è stata una particolare reazione da parte della dama di Torino che cambierà per sempre ogni cosa tra loro due.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani e Tina Cipollari al capolinea

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma e Tina, che sembrerebbe essere tornata single, avranno un ennesimo scontro. L’opinionista non avrebbe affatto reagito bene di fronte alla scelta della dama di ricorrere alla chirurgia estetica. In quanto qualche tempo prima non faceva altro che criticarla per aver chiesto l’aiuto del chirurgo, esaltando invece la sua bellezza al naturale. Bellezza che ormai ha detto addio a quella semplicità che un tempo la contraddistingueva.

LEGGI ANCHE –> “Ho il seno di una ragazzina”: Gemma Galgani sconvolge e si mostra così

Gemma Galgani ne ha abbastanza però di essere criticata ed attaccata dall’opinionista di Maria De Filippi che, con toni non propriamente amichevoli, l’ha invitata a cercare un uomo diverso da quello che invece lei dichiara di volere. La dama non ci sta ed è stufa di essere ancora una volta vittima dei suoi attacchi. Per questo motivo perderà la calma, confidando di non avere alcuna intenzione di trascorrere tutta la nuova stagione a litigare con lei. In quanto il suo unico obiettivo è quello di trovare l’amore e non di discutere sulle scelte prese nel suo privato.

Tina Cipollari a Uomini e Donne si lascerà forse intimorire dalle parole della dama di Torino? Molto probabilmente no e andrà dritta per la sua strada, senza risparmiare colpi nei confronti della sua acerrima nemica che quest’anno sembrerebbe essere più intenzionata che mai a voler trovare un uomo al suo fianco.

LEGGI ANCHE –> “Non ci sarò”: scelta drastica dell’ex Uomini e Donne, fan sconvolti

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto ne vedremo dunque delle belle e secondo alcuni indiscrezioni, pare proprio che Gemma Galgani non si sia rifatta soltanto il seno ma anche qualcos’altro.