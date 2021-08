“Non ci sarò”: scelta drastica dell’ex Uomini e Donne, fan sconvolti

Semplicemente ha deciso di non andare e ha i suoi buoni motivi: la ex di Uomini e Donne delude i fan con una decisione inattesa.

E’ diventata famosa a Uomini e Donne e, da lì in poi, il pubblico non ha mai smesso di amarla.

Seguitissima su Instagram, sempre molto impegnata e presente a tutti gli eventi che contano ma non a quello più importante, quello che arriverà a breve.

Eh già, la celebre ex di Uomini e Donne ha sconvolto tutti dicendo un deciso e irrevocabile no ma come mai? Scopriamolo insieme.

Beatrice Valli: “ho deciso di non andare”

Una lunga estate quella di Beatrice Valli che, durante una vacanza a Forte dei Marmi, ha scoperto di esser stata contagiata dal Covid insieme a tutta la sua famiglia (il compagno Marco Fantini e i figli Alessandro – avuto da una precedente relazione-, Bianca e Azzurra).

Aveva dato lei stessa la notizia ai suoi followers via Instagram e ora torna sui social per annunciare qualcosa di altrettanto sconvolgente.

“Ragazze ho deciso di non andare a Venezia per diversi motivi. Non è successo nulla, ma ogni tanto uno deve fare delle scelte. Per il proprio bene e per il bene della mia famiglia/miei figli. Mi dispiace tanto anche a me ma non rimpiango nulla delle mie scelte. Mi trovo in mezzo a tanti progetti, lavori e scelte. Negli ultimi anni ho dato davvero il massimo in ogni cosa, senza mai fermarmi, ma ad un certo punto mi rendevo conto che non potevo più fare tutto per il mio bene e ho dovuto scegliere.

Non si può essere sempre ovunque e far tutto. Ognuno di noi ha il suo limite. Io purtroppo non l’ho mai rispettato ma quest’anno mi sono fatta una promessa: prendermi cura di me stessa in primis. Non mi fermerò assolutamente, anzi, ma cercherò di capire cosa è meglio per me!”

Beatrice Valli sceglie dunque di prendere del tempo per se stessa e per la sua famiglia, facendo sì almeno per una volta che venga prima la sua personale serenità rispetto agli impegni lavorativi. Una scelta difficile dunque ma, a ben vedere, perfettamente comprensibile: ogni tanto fare un passo indietro è qualcosa che dobbiamo a noi stesse e a chi amiamo. Grazie Beatrice per avercelo ricordato.