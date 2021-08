Clizia Incorvaia e Paolo Ciavaranno hanno sorpreso tutti i loro fan con un dolce annuncio. Belen Rodriguez, invece, ha difeso a spada tratta il suo compagno Antonino Spinalbese. Scopri tutte le news e i gossip del 30 agosto!

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno lasciato i loro fedeli sostenitori senza parole. La coppia, che si è conosciuta durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, ha da poco annunciato di essere in attesa del loro primo figlio! L’annuncio, avvenuto attraverso un dolcissimo scatto, ha commosso gli utenti della rete che non potrebbero che essere più felici della lieta novella, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finite qui.

Da Clizia Incorvaia a Belen Rodriguez: scopri tutti i gossip del 30 agosto

Da Clizia Incorvaia passiamo a Tina Cipollari. La stella di Uomini e Donne, durante le prime registrazioni di questa nuova stagione, avrebbero annunciato la fine della sua relazione con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Le cose tra i due sembravano proseguire a gonfie vele, tant’è che si parlava perfino di un matrimonio con tanto di trasferimento a Torino da parte di lei, ma purtroppo poi non si sono evolute come entrambi avrebbero voluto.

Restiamo sempre negli studi Elios di Roma perché il pubblico della rete è più curioso che mai di scoprire chi ci sarà e chi no durante la prossima stagione di Uomini e Donne. Molti sono i cavalieri e le dame riconermati al Trono Over, ma se siete curiosi di conoscere i loro nomi non vi resta altro che guardare il nostro servizio a loro dedicato. Come al solito, lo trovate in fondo a questo articolo perché sicuramente per quest’anno ne vedremo davvero delle belle.

C’è poi Barbara d’Urso, anche lei tra poco ritornerà sul piccolo schermo degli italiani. La bella conduttrice partenopea non ha potuto fare a meno di mostrare la sua mancanza per i suoi fedeli sostenitori ed ha pensato bene di fare loro una piccola sorpresa. L’avranno apprezzata prima di rivederla negli studi di Cologno alla conduzione di una nuova versione di Pomeriggio 5?

Per ultima, ma non per importanza, c’è Belen Rodriguez. La bella modella argentina non ha potuto fare a meno di notare le critiche nei confronti del suo compagno Antonino Spinalbese. Per questo motivo ha deciso di affrontare i suoi haters dell’ex hairstylist, non mandandole di certo a dire. Le sue parole hanno senza dubbio lasciato il segno. Insomma, Belen sa di certo il fatto suo e non ha intenzione di lasciar correre nulla.