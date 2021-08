La star di Amici di Maria De Filippi ha annunciato di essere diventato di nuovo padre: la famiglia si è allargata!

Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, ha lanciato durante gli anni della sua messa in onda, oltre 20, numerosi personaggi nel mondo dello spettacolo che hanno uno posto speciale nel cuore di milioni di telespettatori. E’ il caso del ballerino professionista, che per qualche tempo ha ricoperto anche il ruolo di insegnante di danza, Kledi Kadiu.

Kledi, inutile negarlo, è stato il simbolo del programma per svariati anni ed ora, anche se non compare più così spesso sul piccolo schermo degli italiani, resta comunque uno dei personaggi preferiti dai telespettatori. Per questo motivo non hanno potuto fare a meno di mandare lui i loro più sinceri auguri non appena ha annunciato di essere diventato padre per la seconda volta. Nelle scorse ore, infatti, è nato Gabriel, il suo secondo genito.

Kledi Kadiu di Amici diventa di nuovo padre: il tenero annuncio

Kledi Kadiu è diventato papà per la seconda volta e il suo tenero annuncio è arrivato dritto al cuore degli utenti della rete, che non hanno potuto fare a meno di congratularsi con lui e la sua dolce metà per questo lieto evento.

L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ha annunciato il tutto pubblicando sul suo profilo Instagram un dolcissimo scatto che mostra la mano del suo bambino non appena nato. Lo scatto ha subito conquistato non solo il cuore di migliaia di utenti della rete, ma anche dei suoi colleghi che non sono rimasti indifferenti di fronte a questa bellissima notizia.

“Grazie per tutti i vostri messaggi calorosi” ha esordito Kledi, la star di Amici. “Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani” ha subito specificato, rassicurando gli utenti della rete sulle condizioni del piccolo. “Grazie a tutto il personale, infermieri, ostetriche dell’ospedale di Rimini che con la loro professionalità e preparazione ci hanno fatto sentire a casa“ ha poi concluso il ballerino, sottolineando questo sia stato fondamentale l’aiuto dei professionisti che hanno permesso al piccolo di casa di poter venire al mondo.

Oltre agli auguri dei suoi fedeli sostenitori, come anticipato, non sono nemmeno mancati quelli dei suoi colleghi. A congratularti con lui per il lieto evento, infatti, sono arrivati anche i messaggi di Veronica Peparini, con cui ha avuto modo di poter collaborare durante l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, Lorella Cuccarini e la prima ballerina a vincere il programma: Giulia Stabile.