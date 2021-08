Bomba ad Amici: soltanto ora esce una scottante verità su due ex allievi

I due ex allievi di Amici svelano un retroscena inimmaginabile, una verità a lungo tenuta nascosta durante il programma e che ora si può rivelare.

“Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza televisiva”.

L’ex allieva di Amici esce allo scoperto e svela una realtà che anche i fan più devoti del programma avevano ignorato fino ad oggi.

Per lei a quanto pare l’amore era sbocciato anzitempo ma tutto è rimasto segreto, almeno fino ad oggi.

Ex allievi di Amici allo scoperto: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana”

Martina Miliddi e Raffaele Renda, dopo la conclusione del programma Amici 20, sono usciti allo scoperto facendo sapere pubblicamente di essere fidanzati.

Certo, i fan di Aka7even, con cui la ragazza era stata fidanzata durante Amici, non hanno molto apprezzato la cosa e, non appena lette le dichiarazioni in cui la ragazza spiegava che la relazione era nata tra le mura della scuola, sono divenuti ancor più furiosi.

Martina Miliddi però non si tira indietro e, convinta di aver trovato il Principe Azzurro, spiega:

“A oggi che ti ho qui con me, ti dico che non ti voglio stare più lontana. Sei questa mia risata continua, sei parte di ciò che ho bisogno di costruire. Ti ho trovato. Ti ho con me”

Certo, per chi ha appena scoperto la notorietà può spaventare vedersi i fan almeno in parte come avversari ma Martina Miliddi è sicura della sua scelta, così come che anche il resto del mondo prima o poi saprà comprendere a pieno la sua scelta:

“Sarò sempre lì per te perchè tu sei tanto…molto di più di quello che hanno visto gli altri. Lo vedranno, lo capiranno. Ricordati solo di sentire dentro cosa vuoi sempre”.

Del resto la ballerina pare aver, per cosi dire, trovato il suo posto ed è accanto a Raffaele Renda:

“Non l’avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa“.

Non resta allora che sperare che questa casa sia per la ragazza quella definitiva: buona fortuna Martina!