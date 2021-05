Aka7even e Martina Miliddi: dopo Amici e il clamoroso addio, l’ennesimo colpo di scena

Aka7even e Martina Miliddi in che rapporti sono dopo Amici 20? Il gesto di entrambi rivela l’ennesimo colpo di scena tra loro.

Aka7even è senza dubbio una delle rivelazioni di quest’ultima edizione andata in onda di Amici di Maria De Filippi. Il suo album, disponibile da pochissime ore in versione fisica e digitale, è da poco uscito e si trova in cima alle classifiche dei cd più venduti del bel paese. Insomma, nonostante non abbia vinto il programma si sta godendo il suo meritato successo, ma in maniera inevitabile il suo fedele pubblico, oltre ad ascoltare le sue belle canzoni, è curioso di sapere in che rapporti è rimasto con la sua ex fidanzata Martina Miliddi, conosciuta proprio nella scuola più famosa d’Italia.

Luca Marzano, questo è il nome del cantante all’anagrafe, aveva confermato che non c’era nessun alcun ritorno di fiamma. Anche perché sembrerebbe che lei abbia ripreso a frequentare il cantante Raffaele Renda, conosciuto anche lui nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma nonostante questo in che rapporti sono rimasti i due? Sono rimasti amici? In rete è spuntato un nuovo dettaglio che sembra cambiare tutto.

Martina Miliddi e Aka7even ai ferri corti? Il gesto conferma che sono lontani

Tra Martina Miliddi e Aka7even sembrerebbe che ogni rapporti si sia concluso proprio durante la loro partecipazione ad Amici 20 e che di quei momenti non sia rimasta nemmeno una lontana amicizia. A confermare tutto ciò ci pensa un retroscena spuntato in rete nelle scorse ore che mostra che i due giovani artisti hanno smesso di seguirsi su Instagram. Segno che non hanno più alcuna intenzione di far parte, seppur in maniera marginale, l’uno della vita dell’altro.

D’altronde lo aveva rivelato anche Anna Pettinelli ai microfoni di Fanpage che i due, mentre si trovavano all’interno della scuola di Amici 20, che non facevano altro che litigare e si presuppone che il nuovo riavvicinamento di lei nei confronti del cantante Raffaele Renda non abbia di certo aiutato. Entrambi ormai, come rivelato da Luca Marzano stesso, hanno voltato pagina in maniera definitiva.

Lui è concentratissimo sulla sua carriera musicale, che sta proseguendo a gonfie vele, ed anche lei, oltre alla presunta conoscenza con Raffaele, sembrerebbe valutare nuovi progetti. Tant’è che di recente si è anche mormorato di una sua possibile partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che vede ancora una volta Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa.

Tra Aka7even e Martina Miliddi è ufficialmente finita e del loro rapporto non sembra restare nemmeno una lontana amicizia, ma in futuro chissà.