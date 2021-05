Elisa Isoardi fidanzata? Salta fuori tutta l’incredibile verità

Elisa Isoardi si è fidanzata? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha scelto di venire allo scoperto svelando la realtà dei fatti.

Elisa Isoardi è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante il suo percorso non si sia concluso come avrebbe voluto, la conduttrice è stata costretta ad abbandonare il programma a causa di un infortunio all’occhio, si ritiene ugualmente soddisfatta di come siano andate le cose durante il corso di queste settimane ed è pronta a ripartire con nuovi progetti televisivi. Progetti che la vedrebbero lavorare in Mediaset e non più in Rai come ha fatto per buona parte della sua carriera.

Il pubblico del piccolo schermo però oltre a vederla di nuovo in tv nelle vesti di conduttrice e non più di concorrente, è anche curioso di sapere se la Isoardi abbia o meno nella sua vita qualcuno che le faccia battere il cuore visto che non molto tempo fa, precisamente durante la sua esperienza a Ballando con le stelle, si è parlato di una possibile relazione con il ballerino Raimondo Todaro, ma sarà realmente così o c’è qualcun altro che le fa battere il cuore? Elisa Isoardi è fidanzata oppure no? Recentemente intervistata durante una diretta social su Gente, lei ha raccontato tutta la verità.

Elisa Isoardi viene allo scoperto e ammette: “Bisogna farlo in modo sereno”

Elisa Isoardi, durante il corso dell’intervista, si è prima di tutto concentrata sulle sue ultime esperienze sul piccolo schermo degli italiani, rivelando che grazie a Milly Carlucci e Ballando con le stelle ha imparato la disciplina, mentre dell’Isola dei Famosi ha un bellissimo ricordo. Tant’è che non appena è possibile raggiunge Ilary Blasi negli studi per commentare le vicende che vedono protagonisti i naufraghi ancora in gara, ma cosa succede per quanto riguarda la sua vita sentimentale?

“Bisogna godere della ‘singletudine’ in modo sereno” ha risposto la conduttrice senza troppi giri di parole, affermando quindi che nella sua vita non c’è nessuno che le faccia battere il cuore. Tant’è che non ha nemmeno menzionato Raimondo Todaro durante il corso dell’intervista, segno che tra loro i rapporti ormai si sono freddati ed ogni ipotesi di una loro storia d’amore sembra essere più lontana che mai, ma del resto lo aveva dichiarato anche lui stesso asserendo che sono rimasti soltanto buoni amici e niente di più.

Elisa Isoardi è single e preferisce godersi questo periodo in perfetta solitudine senza forzare in alcun modo le cose. Se l’uomo giusto arriverà, sarà lei stessa a condividere questa notizia con il suo fedele pubblico.