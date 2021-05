Come fa Ilary Blasi dopo 3 gravidanze ad essere così in forma? Ecco i segreti della sua dieta

Se vi siete sempre chiesti come fa Ilary Blasi ad essere sempre così in forma dopo 3 gravidanze ecco i segreti della sua dieta.

Se vi siete sempre chieste come fa Ilary Blasi ad essere così in forma nonostante 3 gravidanze e 40 appena compiuti (abbiamo visto l’inatteso messaggio di Francesco Totti) vi sveleremo i segreti della sua dieta e degli sport che pratica.

La bella conduttrice romana, mamma, moglie di Francesco Totti, ma anche showgirl di successo attualmente alla guida dell’Isola dei Famosi, che la prossima settimana vedrà lo stop di una puntata, è davvero un esempio da cui prendere spunto.

Sin da giovane Ilary Blasi non ha mai nascosto di praticare anche tanta attività fisica. Come ha rilasciato a Gazzatta della Sport dicendo di stare attenta a quello che mangia ma anche di frequentare la palestra, almeno fin che si è potuto. Ora invece si allena a casa.

Ecco come si mantiene in forma Ilary Blasi fra dieta e sport

Qualche buon anno fa in un’intervista Totti dichiarò che Ilary mangiasse 16 rigatoni. E da allora sembra che le cose non siano poi cambiate così tanto. Infatti, Ilary Blasi tiene molto alla sua forma fisica e oltre a seguire un regime alimentare controllato pratica anche tanta attività fisica.

E allora partiamo dall’alimentazione. La showgirl consuma pochi carboidrati, la pasta se la concede ogni tanto mentre predilige carne bianca, pesce, in particolare l’insalata di astice e la spigola al forno e verdure.

Non usa molti condimenti e non mangia quasi per niente i dolci, né beve vino. Solo per le feste comandate non calcola le calorie e si concede qualcosa di alcolico come uno spritz.

A pranzo consuma qualcosa di leggero mentre a cena mangia con tutta la famiglia e quando riesce cucina la pasta con il sugo, i secondi ma anche legumi e verdure.

Ilary alla Gazzetta.it ha dichiarato: “Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”.

Ogni tanto la Blasi si concede anche una pizza o un gelato ma evita fritti, snack e prodotti confezionati.

E ora veniamo all’attività fisica. Di sicuro per avere un corpo del genere Ilary Blasi dedica diverse ore allo sport. In estate quando risiede a Sabaudia corre o va in bicicletta. Altrimenti si allena in riva al mare o comunque all’aperto. In inverno invece pratica attività di palestra. Nella sua villa ha tutti gli attrezzi e anche due piscine.

Tra le attività che predilige ci sono: yoga, pilates, corsa, attività a corpo libero ma anche con piccoli attrezzi, come pesetti, step e corde.

Insomma ecco svelati i suoi segreti di bellezza. Di sicuro non ci resta che prendere spunto da tanta bellezza.

(Fonte: Gazzetta.it)