Isola dei Famosi, non c’è pace per Ilary Blasi: clamoroso dietrofront

L’Isola dei Famosi non sembra trovare pace! Ilary Blasi non andrà in onda due volte alla settimana. Slitta tutto, ecco per quale motivo.

L’Isola dei Famosi, dopo un periodo trascorso in panchina, un po’ per permettere al programma di riposarsi dopo le bufere mediatiche in cui è stato coinvolto, un po’ perché a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero era impossibile poter garantire la messa in onda del programma, è ritornato sul piccolo schermo degli italiani in una veste del tutto nuova che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice.

La moglie di Francesco Totti era stata chiamata a sostituire Alessia Marcuzzi, che era stata scelta come padrona di casa non appena il reality show è traslocato sulle reti Mediaset. Nonostante le premesse sembrassero ottime, con un buon cast almeno su carta, il reality show di canale 5 non è riuscito a brillare ed ora arriva un altro dietrofront per la trasmissione che, proprio come il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, va in onda ben due volte a settimana.

Ilary Blasi non va in onda con l’Isola dei Famosi: quando ritorna

Ilary Blasi, è bene precisare, domani sera andrà in onda su canale 5 con il consueto appuntamento del venerdì e dopo qualche giorno, di lunedì sarà nuovamente in onda ma quello sarà l’ultimo appuntamento della settimana. In quanto l’Isola dei Famosi non andrà in onda il 28 maggio. Il motivo? Questa volta gli ascolti, che avevano influenzato sullo slittamento della messa in onda dal giovedì al venerdì, non c’entrano niente.

Mediaset ha scelto di dedicare la prima serata di venerdì alla messa in onda dell’ultima puntata de Il Segreto e per questo motivo Ilary Blasi, che ha avuto scintille con Akash durante l’ultima diretta di lunedì scorso, se ne starà in panchina, ma niente paura. A parte da giugno tutto andrà in onda regolarmente. Anche se ancora per poco visto che la finale sembrerebbe essere prevista per lunedì 7 giugno e per la prima volta, nella storia del programma, il vincitore verrà eletto direttamente dalle Honduras e non in Italia. In quanto a causa delle norme attualmente in vigore chi torna dall’estero è costretto a sottoporsi a due settimane di quarantena e il programma non può di certo andare in pausa per un periodo così lungo.

Ilary Blasi si ferma con l’Isola dei Famosi, ma soltanto per una puntata della settimana prossima.