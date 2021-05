Elisa Isoardi e Raimondo Todaro flirt, lui vuota il sacco: “Abbiamo litigato”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno avuto un flirt? Il ballerino di Ballando con le stelle ha rotto il silenzio su di lei.

Elisa Isoardi, già da prima che scegliesse di prendere parte all’Isola dei Famosi, anche se la sua avventura televisiva non si è conclusa come forse sperava, era una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa. In quanto durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle si era mormorato di un possibile flirt tra lei e il ballerino Raimondo Todaro. I due hanno più volte smentito di avere una relazione, ma il pubblico del piccolo schermo sembrava non credere alle loro parole, convinti che stessero nascondendo da occhi indiscreti la loro storia d’amore.

Nonostante sia passato qualche mese da quel momento, i telespettatori continuano a chiedersi cosa sia realmente successo tra loro due. A svelare questa curiosità è stato proprio Raimondo ai microfoni di Bianca Guaccero a Detto Fatto, raccontando per la prima volta cos’è successo tra loro due. Curiosi di scoprire la verità? Raimondo Todaro ha rotto il silenzio su Elisa Isoardi ed ecco che cosa ha raccontato su Rai 2.

Raimondo Todaro svela la verità su Elisa Isoardi: “Discutevamo parecchio”

Raimondo Todaro ha ammesso che tra loro c’era un certo feeling, ma che purtroppo finivano con il litigare spesso. Per questo motivo tra lui ed Elisa Isoardi non è nata alcuna storia d’amore, ma nonostante tutto i due sono rimasti in buoni rapporti. Senza riservare alcun sentimento di rancore. Tant’è che le ha scritto per farle il suo più grande in bocca al lupo per l’esperienza all’Isola dei Famosi.

“Io ed Elisa? Più smentivamo e più la gente non ci credeva” ha esordito il ballerino ai microfoni di Detto Fatto. “Io con lei mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling“ ha poi ammesso. “Al tempo stesso è stata un’edizione particolare, oltre l’infortunio, perché discutevamo parecchio della serie” ha proseguito Todaro da Bianca Guaccero. “L’amore non è bello se non è litigarello” ha aggiunto con un pizzico di ironia. “Ne sono successe di tutti i colori, adesso ci sentiamo ogni tanto, le ho fatto l’in bocca al lupo per la sua nuova esperienza” ha poi concluso facendo finalmente chiarezza in merito al suo rapporto con la conduttrice.

Tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, che di recente ha fatto un’importante precisazione, quindi non c’è e non c’è stata alcuna storia d’amore. Tra i due, come rivelato dal ballerino stesso, c’è stato un buon feeling che non è stato in grado di trasformarsi in qualcosa in più che non fosse una semplice amicizia.