Elisa Isoardi, futuro tutto da scrivere: l’annuncio dopo l’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi, futuro in Rai o a Mediaset? Dopo il ritorno all’Isola dei Famosi 2021, la conduttrice svela tutta la verità.

Quale sarà il futuro di Elisa Isoardi? La conduttrice, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle e all’Isola dei Famosi 2021, tornerà al rimone di un programma tutto suo? Lo farà in Rai dove ha lavorato per anni o sceglierà di dare il via ad una nuova avventura sulle reti Mediaset? Sono queste alcune delle domande che si pongono i fans della conduttrice che, nella prossima stagione televisiva, dovrebbe tornare a condurre una sua trasmissione.

A svelare quello che dovrebbe essere il suo futuro è la stessa Elisa nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni nel corso della quale ha parlato anche dell’avventura in Honduras.

Elisa Isoardi, svelato il futuro; cosa farà la conduttrice in tv

Elisa Isoardi non esclude nulla dal suo futuro. La conduttrice è aperta a qualsiasi possibilità. La Isoardi, presente in studio durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, di fronte all’eventualità di un futuro a Mediaset, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha risposto:

“Lo vedrei con molto piacere. L’idea di chiedermi di partecipare all’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi sarà quel che sarà. La vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”, ha spiegato.

Elisa ha anche parlato dei motivi che l’hanno costretta a rientrare in Italia dopo l’infortunio all’occhio.

“Bisognava stare al buio, non fare movimenti bruschi. Ho protetto l’occhio con una benda. Rientrare in Italia è stato doveroso. Ma ora sto bene, posso anche ricominciare a fare della ginnastica leggera”, ha spiegato la Isoardi che, al suo ritorno, ha trovato il cagnolino Zenit che l’ha accolta dimostrandole tutto il suo amore.

Elisa, così, è pronta per tornare in pista e non esclude assolutamente nulla da quello che potrebbe essere il suo futuro professionale. I fans, nel frattempo, continuano a seguirla sui social.