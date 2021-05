Elisa Isoardi torna all’Isola dei Famosi 2021 dopo l’infortunio all’occhio: il primo messaggio scatena l’entusiasmo dei fan.

Elisa Isoardi è finalmente tornata all’Isola dei Famosi 2021. Rientrata in Italia dopo l’infortunio all’occhio, dopo aver osservato il periodo di quarantena, la conduttrice, bellissima e in splendida forma, si è presentata in studio durante la nuova puntata raccontando ad Ilary Blasi e agli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi le proprie sensazioni.

Elisa non ha nascosto l’emozione di essere tornata finalmente in tv e il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo da parte dei fans che aspettavano con ansia il suo ritorno in tv.

Elisa Isaordi dopo l’Isola dei Famosi 2021: splendida ed emozionata

Dopo settimane di attesa, Elisa Isoardi che ha rassicurato tutti anche sulle condizioni dell’occhio, non ha perso tempo e, in diretta, durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha tirato fuori tutta la sua gioia.

“Un’emozione vera essere qui, sembra di non aver fatto mai televisione ti dico la verità ed è la prima volta che mi affaccio in società perché da quando sono tornata dall’Isola dei Famosi non sono ancora andata in tv”, ha detto parlando con Ilary Blasi.

Elisa, poi, ha lanciato un messaggio a Gilles Rocca, in difficoltà e desideroso di tornare in Italia perchè debilitato fisicamente e dalla situazione. Rientrata in Italia, sorridente e abbronzata, Elisa aveva rassicurato tutti scrivendo il seguente messaggio su Instagram:

“Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI”.

Elisa, dunque, è pronta a commentare tutte le puntate dell’Isola dei Famosi 2021 di cui è stata una grande protagonista.