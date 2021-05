Gilles Rocca, lite con Zorzi: “Parlo del Gf perchè solo quello hai fatto”. Tommaso sbotta

Gilles Rocca, lite infuocata con Zorzi all’Isola dei Famosi 2021: “Parlo del Grande Fratello perchè quello hai fatto”. Tommaso sbotta.

Lite di fuoco tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. L’attore, prima del verdetto del televoto che ha decretato la sua sconfitta contro Roberto Ciufoli e Rosario Cannavò, ha espresso il desiderio di tornare in Italia non avendo più le forze fisiche e mentali per continuare l’avventura in Honduras sentendo anche la mancanza dei genitori e della fidanzata Miriam Galanti.

Durante un confronto con lo studio, Gilles ha tirato in ballo il Grande Fratello di Tommaso Zorzi che, stanco di dover risondere sulla propria esperienza nella casa di Cinecittà, ha esortato Gilles a non parlare di quella che è stata la sua esperienza al Grande Fratello scatenando, però, la reazione di Gilles e dando il via ad un duro confronto a distanza.

Lite tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi 2021: “E’ arrivato George Clooney”

Tutto nasce da una domande di Elettra Lamborghini che chiede a Gilles Rocca perchè non si sia ritirato essendo così stanco. «Perchè abbiamo tanti vincoli. Prova a lasciare il Festival di Sanremo mentre sei in gara, tu forse te lo puoi permettere io no!», è stata la risposta di Rocca. Il naufrago, poi, per giustificare il suo mancato ritiro, ha tirato in causa Tommaso Zorzi e il suo Grande Fratello.

“Lascia stare il mio Grande Fratello, è la tua Isola“, sbotta Tommaso che aveva già messo alle strette Rocca. “Quello hai fatto nella vita. Cosa dovrei guardare? Hai fatto i film?“, replica il naufrago. “Perchè tu nella vita cosa hai fatto nella vita? Meno male che c’è Gilles Rocca”, ribatte Zorzi. “Non guardare solo Instagram e i followers. Guardati anche i film e i documentari. Marco Risi, Paolo Sorrentino. Vai a guardare”, risponde ancora Rocca parlando delle sue esperienze come attore. “E’ arrivato George Clooney“, commenta sarcasticamente Zorzi.

“La mia vita non va avanti grazie ai followers, la mia vita va avanti grazie alle mani”, dice ancora Gilles. Il clima diventa incandescente e Ilary Blasi, con l’aiuto di Massimiliano Rosolino, cambia argomento chiudendo la questione.