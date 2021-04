Elisa Isoardi, prima e dopo l’Isola dei Famosi 2021: quanti kg ha perso

Quanti chili ha perso Elisa Isoardi in un mese di permanenza sull’Isola dei Famosi 2021? Le foto prima e dopo.

Quanti chili ha perso Elisa Isoardi in trenta giorni di Isola dei Famosi 2021? L’avventura della conduttrice in Honduras si è conclusa a causa di un infortunio all’occhio come è stato annunciato durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

Durante il mese vissuto da naufraga, Elisa ha mangiato pochissimo come tutti gli altri concorrenti e il fisico è cambiato come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Sempre bellissima, la Isoardi, negli ultimi giorni sull’Isola aveva anche indossato il bikini lasciando da parte il costume intero sfoggiando un fisico che ha incantato tutti.

Elisa Isoardi, la trasformazione fisica sull’Isola dei Famosi 2021

Elisa Isoardi ha cominciato la sua avventura in Honduras indossando costumi interi. Una scelta che è stata molto apprezzata dal pubblico che l’ha sempre stimata per l’intelligenza, l’umiltà e la riservatezza.

La vita sull’Isola dei Famosi 2021 si è dimostrata molto dura e, tra le varie prove a cui vengono sottoposti i naufraghi ogni settimana e la mancanza di cibo, tutti stanno perdendo peso.

Elisa Isoardi che è dovuta rientrare in Italia per un infortunio all’occhio, non ha fatto eccezione e, negli scorsi giorni, per la prima volta, indossando il bikini, ha sfoggiato un fisico che sottolinea la perdita dei chili.

Quanti chili ha perso Elisa Isoardi sull’Isola dei Famosi 2021? Il peso dei naufraghi non è stato svelato. Come accaduto nelle precedenti edizioni dell’Isola, tutti i concorrenti, poco prima della fine dell’avventura in Honduras, avranno la possibilità di specchiarsi e pesarsi per scoprire la nuova immagine.

LEGGI ANCHE—>“Andrea Cerioli è da squalifica”: Daniela Martani vuota il sacco in diretta

Diversamente da Drusilla Gucci che ha perso molto peso arrivando a pesare solo 43 chili, il fisico di Elisa Isoardi ha reagito bene alla mancanza di cibo. Mettendo a confronto le foto scattate al suo arrivo in Honduras e quella cin cui indossa il bikini, la conduttrice ha perso sicuramente qualche chilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Dopo aver salutato i compagni d’avventura e il pubblico, Elisa non ha ancora pubblicato nessun messaggio sui social diversamente da Brando Giorgi che ha annunciato di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica.