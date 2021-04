“Andrea Cerioli è da squalifica”: Daniela Martani vuota il sacco in diretta

Andrea Cerioli e il “clan” dell’Isola dei Famosi sono stati criticati da Daniela Martani durante la diretta dell’Isola dei Famosi.

Andrea Cerioli, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha superato la prova per poter diventare leader del gruppo e si sa: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Questa sua “promozione” però, che durerà soltanto qualche giorno fino alla prossima puntata, non ha fatto impazzire proprio tutti. Tra quelli che non hanno gradito c’è il nome di Daniela Martani, che durante la diretta del programma si è lasciata andare a numerosi commenti riguardo quello che accadeva in puntata e non si è di certo risparmiata nei confronti degli altri concorrenti.

Daniela Martani ha stroncato Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi ed anche i suoi compagni di viaggio definendoli un vero e proprio clan e non appena avrà l’occasione di poter andare in studio, dirà loro in faccia ciò che pensa.

Daniela Martani contro Andrea Cerioli e il “clan” dell’Isola dei Famosi

Daniela Martani non le ha di certo mandate a dire, affermando che la maleducazione dimostrata, questo è il suo parere, da Andrea Cerioli sarebbe addirittura da squalifica. L’ex tronista di Uomini e Donne ieri non ha nemmeno colpito gli opinionisti, trovando da vero stratega la scelta di salvare Roberto Ciufoli e non Fariba Tehrani, che è una contro tutto il gruppo intero.

“Andrea leader? Lui è un ragazzo maleducato e odioso. La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica“ ha esordito Daniela sui suoi social, come riportato dal portale Biccy. “Poi dicono che non c’è il clan? Avete fatto restare i più antipatici e falsi, le persone più vere le avete eliminate” ha proseguito una furia. “I saluti di Francesca Lodo sono i più falsi. Ma la Lodo ancora lì la tenete? Come potete? La Lodo fuori subito. Quanto è odiosa” ha poi proseguito. “Invece Gill è er bulletto di periferia. Invece Awed? Che noia!”.

“Valentina Persia che dice al gruppo parlando di Paul: ‘se ci avesse risposto così Daniela Martani ce la saremmo magnata. Bravi complimenti..il branco colpisce ancora“ ha poi continuato su Twitter dove durante la scorsa puntata ha punto Simone Paciello, in arte Awed. “Quante ne dirò quando arriverà in studio, tenetevi pronti. Adesso basta tweet sull’Isola, tanto dirò tutto quello che devo dire quando mi vedrete in studio” ha poi tagliato.

Bravi complimenti..il branco colpisce ancora #isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021 — daniela martani (@danielamartani) April 15, 2021

Daniela Martani all’Isola dei Famosi è più combattiva che mai e non appena avrà l’opportunità di poter tornare in studio ne vedremo sicuramente delle belle.