Chi sono le (innamoratissime) mogli di Pio e Amedeo? Tutto quello che sappiamo sulla famiglia dei due amatissimi comici pugliesi.

Sono diventati il duo comico più famoso e apprezzato della televisione italiana. Nel corso della loro carriera sono passati dalle televisioni locali alla RAI per poi approdare definitivamente in Mediaset e cominciare a lavorare stabilmente con Maria De Filippi.

Dopo essere tornati brevemente in RAI per intervenire al Festival di Sanremo, sono stati “riadottati” da Canale 5 nel corso del 2021 per dare inizio a un programma completamente nuovo e che promette di essere un successo pari a quello di Emigratis.

A sostenere i due comici in questa nuova sfida così impegnativa ci sono le loro rispettive (e bellissime) famiglie. Entrambi sono infatti uomini fortunati, sposati a due mogli super orgogliose di loro.

Le mogli di Pio e Amedeo? Belle, innamorate e felici

Sarà abbastanza facile immaginare le mogli di Pio e Amedeo in fibrillazione per la prima puntata di Felicissima Sera, lo show serale che vedrà ospiti di eccezione. Oggi si attendono infatti Francesco De Gregori, Maria De Filippi, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Andrea Iannone ex di Belen e di Giulia De Lellis) e tanti altri.

A casa D’Antini a fare il tifo per Pio ci sarà la moglie Cristina Garofalo. Cristina e Pio si sono incontrati in una discoteca di Foggia quando Cristina aveva soltanto diciotto anni.

Dopo il classico, intenso scambio di messaggi, i due si sono incontrati di nuovo e si può dire che sia stato un colpo di fulmine, dal momento che non si sono più lasciati.

Oggi però non abitano più al Sud: si sono trasferiti a Milano dove Cristina lavora in qualità di modella e influencer: ha oltre 50.000 follower su Instagram e dispensa consigli di moda. La coppia si è sposata nel 2016 dopo 10 anni di fidanzamento e ha avuto Chiara, finora rimasta figlia unica.

Tipica bellezza mediterranea, Cristina è appassionata di arte e di fotografia. Sul suo profilo Instagram ci sono moltissimi scatti che la ritraggono in pose artistiche e praticamente nessuno in cui assume pose troppo sensuali o in cui si mostra troppo scoperta.

La moglie di Amdeo Grieco invece si chiama Maria, e anche se non lavora nel campo della moda e non è un personaggio pubblico a tutti gli effetti, può vantare circa 50.000 follower su Instagram, dove posta principalmente fotografie dei bambini e ritratti di famiglia.

Maria e Amedeo hanno due figli, la più piccola dei quali nata si chiama Alice ed è nata nel 2018. Nel 2020 la bambina ha compiuto due anni e i genitori le hanno organizzato una piccola festa casalinga, anche se a causa della pandemia è stato impossibile invitare amichetti e parenti.

Il bambino più grande della coppia si chiama invece Federico, è nato nel 2015 e sembra aver preso tutto dal papà che, naturalmente, è legatissimo alla sua famiglia.