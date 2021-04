Brando Giorgi dopo l’Isola: “Costretto a rientrare. Sabato mi operano”

Brando Giorgi è stato costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Su Instagram ha rotto il silenzio svelando la verità dietro la sua scelta.

Brando Giorgi era uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Aveva fatto discutere, e non poco, la sua scelta di volersi isolare dal resto dei suoi compagni. In quanto non riusciva a trovarsi bene con loro e piuttosto che dare vita a dinamiche e continui scontri, aveva preferito concentrarsi sul suo percorso in solitaria.

Ieri però, durante l’inizio della consueta puntata del giovedì sera, Ilary Blasi ha annunciato il suo ritiro, affermando che l’attore è stato costretto a ritirarsi in quanto ha riscontrato alcuni problemi all’occhio. Una scelta, purtroppo, doverosa. Anche se non presa a cuor leggero. In quanto Brando avrebbe voluto continuare con il suo percorso all’interno del programma. In quanto iniziava ad avere un certo seguito tra il pubblico del piccolo schermo che inizia a non vedere più di buon occhio le dinamiche nate tra i membri del gruppo principale, definito da Daniela Martani come un vero e proprio clan.

Dopo l’annuncio della padrona di casa, gli utenti della rete hanno preso d’assolto i profili social del programma per manifestare tutto il loro dispiacere per il ritiro di Brando Giorgi dall’Isola dei Famosi e per questo motivo lui non ha potuto fare a meno di rompere il silenzio e ringraziarli per il loro supporto, rivelandogli le sue attuali condizioni di salute.

Isola dei Famosi: Brando Giorgi rompe il silenzio dopo l’abbandono

Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona l’Isola. #Isola pic.twitter.com/Hc67ruO7at — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Brando Giorgi ha rotto il silenzio dopo la fine del suo percorso all’Isola dei Famosi confidando ai suoi fedeli sostenitori che purtroppo è stato costretto a ritirarsi dal gioco. In quanto sabato sarà un’operazione all’occhio, rendendo quindi impossibile la sua permanenza in Honduras. Nonostante ciò invita tutti loro a non dispiacere, ma ad essere felice del percorso che sono riusciti a creare durante questo mese di permanenza nel reality show di canale 5.

“Grazie di cuore a tutti. Avrei continuato con molto piacere, ma ho sentito il distacco della retina e sono costretto a rientrare con urgenza” ha esordito Brando in un commento lasciato sull’account ufficiale del programma, notando i numerosi commenti sul suo abbandono. “Sabato sarò operato. Sono serenissimo e siatelo anche voi. Pensiamo di avere tutto sotto controllo, ma gli imprevisti sono i veri direttori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio” ha poi concluso aggiungendo con un pizzico di ironia: “Anche l’occhio vuole la sua parte. Grazie e fate memoria del bello. Un abbraccio a tutti di cuore”.

Brando Giorgi è costretto ad operarsi e per questo motivo ha dovuto abbandonare il programma. Gli utenti della rete non potrebbero che esserne dispiaciuti, visto che per loro era il potenziale vincitore di quest’edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi.