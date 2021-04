La dieta di Michelle Hunziker: ecco come si tiene in forma la showgirl svizzera

Ecco come fa Michelle Hunziker, 44 anni, a dimostrarne 20: la sua dieta e come si tiene in forma la showgirl svizzera.

In molti si chiedono come faccia Michelle Hunziker ad avere il fisico e la bellezza di una ventenne nonostante i suoi 44 anni e tre gravidanze alle spalle.

Non è un mistero che la bellissima showgirl svizzera si alleni costantemente, basta aprire il suo profilo Instagram per trovare anche diversi spunti di allenamento che la Hunziker mette anche a disposizione dei suoi follower.

E in una delle sue dirette Instagram in compagna del suo personal trainer Marco Basso ha raccontato cosa mangia. In particolare come si compone la sua dieta, quali sono le sue buone abitudini. Insomma una guida da cui poter trarre qualche valido suggerimento.

Ecco la dieta di Michelle Hunziker: cosa mangia la showgirl

Dalla pubblicità di Roberta in cui si vedeva solo il suo lato B ne ha fatta di strada Michelle Hunziker, la bella showgirl svizzera, infatti, è ancora sulla cresta dell’onda, e mostra un fisico estremamente scolpito.

La conduttrice di Striscia la notizia che in questi giorni è salita alla ribalta della cronaca per un episodio spiacevole, qualche tempo fa ha svelato i segreti della sua dieta. Oltre agli allenamenti, di cui vi avevamo fornito qui un esempio, la bella showgirl che negli ultimi due anni ha condotto insieme J-Ax anche il programma televisivo All Together Now, si è raccontata nel corso di una diretta Instagram.

Scopriamo allora cosa mangia e come si allena la bella showgirl svizzera.

Michelle Hunziker ammette di stare molto più attenta agli zuccheri che ai grassi. Ad esempio Michelle non mangia la pizza la sera prima di andare a letto, sta attenta agli alcolici.

Inoltre la sua dieta è decrescente, ovvero inizia introducendo più carboidrati nella prima parte della giornata per terminare con una cena piuttosto leggera. Tra i suoi piatti preferiti le vellutate di verdure, arricchite con la quinoa, e in generale piatti a base di verdure, come insalate.

Consumando a cena pasti vegetariani, pochi carboidrati e poche proteine animali, la Hunziker si risveglia al mattino con la pancia piatta e leggera. E la bilancia segna anche fino a un chilo e mezzo in meno.

Questo è dovuto al fatto che le verdure hanno un alto potere alcalinizzante, cioè basificano il corpo. Le donne compensano meno l’acidità nell’organismo rispetto agli uomini perché hanno meno massa muscolare.

“Lo stress inoltre altera il sistema nervoso e non aiuta nel dimagrimento – spiega Marco Basso- si stimola il sistema immunitario e si innescano processi infiammatori”.

La Hunziker, inoltre, ammette anche di non essere d’accordo sul somministrare zuccheri chimici ai bambini. Nella quotidianità alle sue figlie offre spesso la frutta, il miele, lo sciroppo d’acero.

Inoltre, spiega di non saltare i pasti, ma di consumare sempre qualcosa, anche spuntini leggeri e sani, ma di non restare troppo a digiuno.

Oltre alla dieta la Hunziker si allena molto ma preferisce farlo nella prima parte della giornata e non la sera perché altrimenti si alza l’adrenalina. Anzi, alla sera preferisce bere una tisana per aiutare la digestione e andare a letto serenamente.