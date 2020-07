Michelle Hunziker | I 3 esercizi per i glutei per avere ‘Iron...

Alleniamoci con Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva svizzera propone tre esercizi per tonificare i glutei così da avere le famose ‘iron ciapet’.

Se vi siete sempre domandati come fa Michelle Hunziker ad avere un fisico così statuario, nonostante tre figlie e i suoi 43 anni, la risposta sta nell’attività fisica.

Non è un segreto che la bella conduttrice televisiva svizzera si alleni costantemente. A testimoniarlo i tanti video dei suoi workout pubblicati su Instagram, Facebook e Youtube dalla moglie di Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker | Inizio d’estate con le figlie: le foto in barca

Non solo, la Hunziker durante il lockdown ha dato appuntamento a tutti suoi seguaci nei suoi canali social per seguire il suo format di allenamento targato ‘Iron Ciapet’ insieme ai suoi due personal trainer Marco Basso e Costanza Pugi.

Scopriamo allora quali sono i tre esercizi consigliati dalla bionda conduttrice per avere ‘glutei di ferro’.

Ecco i tre esercizi per avere glutei di ferro come Michelle Hunziker

Ne ha fatto un vero e proprio movimento tanto da essere sfociato anche in un evento di beneficenza in favore dell’associazione ‘Doppia difesa’ che si è tenuto il 10 luglio all’Adriatic Golf Club di Cervia, in Romagna. Una sessione di allenamento dal vivo, per tutti i suoi seguaci e non solo, di ‘Iron Ciapet’.

Un’idea nata dalla conduttrice svizzera durante il lockdown per offrire un servizio pubblico ai suoi seguaci. La Hunziker infatti pubblicava le sue sessioni di workout insieme ai suoi personal trainer riunendo in diretta oltre 8mila persone. Leggi anche Sostituzione delle attrezzature di allenamento a casa | Guida completa

Considerando il fisico che la bionda showgirl riesce ad avere non resta che seguire i suoi consigli di bellezza. In questo breve video vi mostriamo i tre esercizi di Michelle Hunziker per avere glutei tonici e sodi.

“Le uniche cose che fanno vincere la nostra battaglia contro la forza di gravità – come sottolinea ironicamente e con accento tedesco la bionda conduttrice su Ig – sono costanza e resilienza“.

E se volete scoprire come fa l’ex volto, o meglio, fondoschiena dello spot Roberta a mantenere alta la bandiera dopo tanti anni non resta che provare i suoi esercizi.

La svizzera per avere le famose ‘Iron Ciapet’ li esegue tutti i giorni. E stando a quanto afferma, dopo un mese i glutei di marmo sono garantiti.

1) Nel primo esercizio stese supine a terra tirate su il sedere e restate in questa posizione per almeno 1 minuto. Trascorso il tempo iniziate andando su e giù senza mai appoggiare i glutei a terra e fate almeno 20 ripetizioni. Il consiglio è di farne però più possibile. Quando iniziate a sentire che il lavoro fa male, andate su con una gamba e restate in posizione per un minuto. A questo punto iniziate ad andare su e giù e ripetete finché ce la fate. Poi passate all’altra gamba e ripetete la stessa cosa. Ricordando sempre di non appoggiare mai il sedere a terra. Finito l’esercizio fate subito stretching.

2) Nel secondo esercizio a quattrozampe appoggiamo a terra il gomito sinistro e posizioniamo la gamba opposta a martello. E iniziate tirando su e giù la gamba. Come se doveste tirare su qualcosa con il piede. Ne fate 10 grandi e poi 10 piccoli. Fatte 3 serie iniziate a farli laterali. Prima 10 grandi e poi 10 piccoli. Anche di questi vanno fatte 3 serie. Quindi sciogliamo subito con lo stretching prima di passare all’altra gamba.

3) In questo terzo esercizio andremo ad allenare la parte laterale dei glutei. Iniziate stese a terra su un fianco e ben allineate. Tiriamo su e giù la gamba esterna che deve essere tiratissima. Ne fate ‘finché non sentite il famoso doberman che vi morde’ come spiega la Hunziker. A quel punto non appoggiate la gamba ma proseguirete facendo delle circonduzioni, 10 avanti e 10 indietro, ricordando di non ‘spanciare’. A questo punto mettete il piede a martello e iniziate a fare movimenti a gamba tesa come per dare un calcio. Quando non ce la fate più cambiate il movimento e portate la gamba su e giù. Ora ripetete tutto con l’altra gamba.

In questo breve video potrete vedere come si allena Michelle ma per avere gli esercizi completi basterà andare sul canale Youtube della bella svizzera dove ci sono tutti i suoi video ancora più dettagliati con i suoi duri workout.

E con questi esercizi di sicuro saremo pronte per la prova costume.