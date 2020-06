Michelle Hunziker | Inizio d’estate con le figlie: le foto in barca

Primi scampoli di stagione estiva per Michelle Hunziker, la showgirl e conduttrice televisiva sceglie la Liguria per un weekend in barca in compagnia delle sue figlie.

Michelle Hunziker inizia le sue vacanze: la conduttrice l’aveva promesso. Resterà in Italia per evitare rischi e complicazioni, data la situazione delicata in seguito alla pandemia da Coronavirus, anche il nostro Paese ha le sue bellezze da valorizzare. Lei, per iniziare quest’estate inedita all’insegna di precauzioni e distanziamento sociale ha scelto Varigotti, in Liguria, a bordo della sua barca con le figlie.

Gli scatti su Instagram sono mozzafiato, da fare invidia ai più affezionati. Il fisico della showgirl e conduttrice televisiva è rimasto, nonostante il passare degli anni, quello di quando faceva la modella di intimo. Forme conturbanti e bikini per mettere in mostra uno splendore mai scalfito. Arriva la conferma anche da una delle figlie: la più celebre. Aurora Ramazzotti, infatti, ha accompagnato la mamma in questo primo soggiorno estivo.

Michelle Hunziker, l’amore non va in vacanza: selfie e coccole in barca con le figlie

Anche lei in quanto a bellezza non scherza, allora una gita in barca diventa l’occasione per ammirare il mare ma soprattutto per rifarsi gli occhi al cospetto di bellezze fisiche e paesaggistiche che resistono alle avversità. Su Instagram fioccano like e commenti a dimostrazione del fatto che in vacanza, a questo punto, vorrebbero esserci tutti. Specialmente i fan che adocchiano il fisico statuario di Michelle e Aurora nella speranza di incontrarle oppure di fare un bagno in quelle acque trasparenti dinnanzi al loro attracco per cercare di strappare qualche selfie.

Resteranno sogni, esattamente come gli stessi che fanno la conduttrice e i figli pensando al prossimo bagno o al successivo scorcio da rimirare: vacanze inedite, sì, ma pur sempre all’insegna del relax e del divertimento. Mai come quest’anno c’è bisogno di spensieratezza e c’è chi, come loro, riesce a trovarla in barca o fra le onde del mare. I tratti sognanti e armoniosi di una favola ancora da scrivere sotto il sol leone di questo giugno timido ma atteso con impazienza.

