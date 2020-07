Se volete sapere come fa Belen Rodriguez ad avere un fisico pazzesco siete nel posto giusto. Ecco come la showgirl argentina si tiene in forma: il fluiball training.

Se vi siete sempre chiesti come fa Belen Rodriguez ad avere un fisico pazzesco ecco svelati alcuni dei suoi segreti sui metodi di allenamento.

La showgirl argentina si tiene in forma attraverso il fluiball training, un metodo innovativo, che ha preso piede negli ultimi anni nel campo delle tecniche motorie in cui si utilizza una palla, ma non la solita medica, bensì una sfera con un fluido al suo interno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: In forma con il fluiball training

Andiamo a scoprire come si allena Belen e quali sono gli esercizi che svolge l’argentina per tonificare gambe, addominali e glutei attraverso l’utilizzo delle fluiball. Leggi anche Stefano De Martino dimentica Belen con due donne? La reazione di lei

Gli esercizi con le fluiball di Belen Rodriguez

Di vari pesi e dimensioni le fluiball permettono di allenarsi in maniera efficace perché il liquido all’interno va a generare instabilità e quindi sviluppa anche la parte propriocettiva.

Ovviamente il carico delle fluiball varia a seconda dei distretti che vogliamo tonificare e da quanto siamo allenati. Più saremo in forma e maggiore sarà il carico che potremo provare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Metodo Tabata | L’allenamento per dimagrire utilizzato da Noemi

Per fare ginnastica dolce utilizzeremo carichi leggeri da un chilo, massimo un chilo e mezzo. Altrimenti se siamo più allenati potremo salire con il carico anche a 6 chili e oltre.

In particolare Belen Rodriguez nel suo profilo Instagram propone alcuni training che svolge insieme alla sua personal trainer Ioana Dunica dove utilizza oltre alle fluiball anche un elastico.

Anziché fare un semplice squat, magari con l’utilizzo di un pesetto che avrebbe sviluppato solo la forza, la showgirl argentina grazie alle sfere piene di liquido va a smuovere anche la componente propriocettiva, ossia la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio, allenando più intensamente tutte le strutture muscolo tendinee.

Oltre ad avere in mano due piccole fluiball, Belen indossa attorno alle gambe, all’altezza delle ginocchia, anche un elastico.

Nel primo esercizio proposto l’argentina effettua uno squat e tornando su porta una gamba verso l’esterno andando a stimolare l’interno coscia che dovrà sforzarsi di più per contrastare l’elastico. Nel frattempo porta le braccia avanti con le fluiball in mano e mantiene l’equilibrio andando a staccare volta per volta una delle due gambe. In questo modo allenerà diversi distretti muscolari, non solo glutei e gambe, ma anche le braccia.

Nel secondo esercizio, sempre per gambe e glutei, l’argentina utilizza anche uno step e sostituisce le due piccole sfere con una palla più pesante, mantenendo però sempre l’elastico attorno alle ginocchia.

Nel terzo esercizio la showgirl va ancora una volta ad allenare i glutei. Stesa sul tappetino, con l’elastico sopra le ginocchia e con una fluiball di medie dimensioni in mano eleva il bacino e torna nella posizione iniziale. Quando sale porta su anche la palla.

Nel quarto esercizio l’argentina allena gli addominali. Stesa ancora una volta sul tappetino e con l’elastico sopra alle ginocchia, che tiene piegate, viene su e torna giù con il busto, come per effettuare un crunch, tirando leggermente in aria la palla piena di liquido.

In questo breve video, che troverete a fine articolo, possiamo ammirare come la showgirl argentina, che ultimamente è stata al centro della cronaca rosa per via della sua separazione con Stefano De Martino, si alleni attraverso l’utilizzo delle fluiball, un metodo che ha preso il via negli ultimi anni.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fitness: tonifichiamo glutei e pancia con la flui ball

Prendendo spunto dall’icona sexy Belen, attraverso questi 4 semplici esercizi possiamo anche noi provare a rimetterci in forma in vista della prova costume che la bella argentina ha già ampiamente superato.