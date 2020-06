Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi rumors sulla crisi che ha portato all’allontamento di lui, stanco dell’eccessiva presenza della famiglia di lei.

Nuovi retroscena sulla crisi che avrebbe portato Belen Rodriguez e Stefano De Martino ad allontananrsi di nuovo. La crisi che la coppia sta vivendo continua ad incuriosire i fans ed oggi, ad aggiungere nuovi particolari, è Roberto Alessi dalle colonne di Libero. Il direttore di Novella 2000 svela nuovi retroscena sulla discussione tra i due e sui motivi che avrebbero spinto Stefano ad allontanarsi dalla moglie.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone | Foto e dedica all’amica | Spuntano i like di De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “lui si sarebbe stancato dell’eccessiva presenza della famiglia di lei”

Belen e Stefano non commentano i continui rumors sulla crisi matrimoniale che stanno vivendo. Stefano, apparso dimagrito a Domenica In, ai microfoni di Mara Venier ha parlato solo di lavoro e la stessa showgirl si sta concentrando sul proprio lavoro e sulla famiglia. Nessun riferimento alla vita privata che, tuttavia, continua ad incuriosire i fans.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez intervista papà Gustavo | “Quante volte fai l’amore”

Roberto Alessi, dalle pagine di Libero, lancia nuove indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato la showgirl e il conduttore ad allontanarsi nuovamente dopo il ritorno di fiamma.

“Qualcuno mi riferisce che tutto sarebbe partito da una scenata avvenuta nei box della casa di Belen e di Stefano”, scrive Alessi che poi continua. “C’è chi mi assicura che Stefano non abbia mai smesso di tradire Belen. Ma ha mai iniziato? Possibile che non mi sia mai arrivata una foto? Però è anche vero che la versione di Belen, via social, ha lasciato aperta un’unica ipotesi. Dice che la colpa non è sua, non è stata una sua scelta”.

Secondo l’ipotesi lanciata da Libero, inoltre, De Martino si sarebbe stancato dell’eccessiva presenza della famiglia di lei. La showgirl, infatti, è legatissima ai genitori, al fratello Jeremias e alla sorella Cecilia che, secondo l’ipotesi di Libero, sarebbero troppo presenti nella vita della Rodriguez e di De Martino. Sarà vero? Nel frattempo, gli haters criticano Belen per un weekend trascorso proprio in famiglia.