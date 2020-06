Metodo Tabata | L’allenamento per dimagrire utilizzato da Noemi

Un metodo estremamente efficacie per dimagrire che ha utilizzato anche la cantante Noemi con risultati eccellenti. Non è però adatto a tutti. Ecco i dettagli.

È quasi irriconoscibile la Noemi apparsa nelle ultime foto su Instagram. Fisico scolpito e tanti chili in meno per la cantante dai capelli rosso fuoco.

Tutti si sono chiesti come abbia fatto la rossa performer ad acquisire questa invidiabile nuova forma fisica. La risposta, stando a quanto ha dichiarato la cantante, è nel metodo Tabata.

Inventato negli anni ’90 dallo scienziato giapponese Izumi Tabata e dal suo team presso il National Institute of Fitness and Sports di Tokyo. Si tratta di un programma di allenamento adatto a perdere diversi chili in poco tempo. Essendo però molto faticoso non è adatto a tutti. Scopriamo i dettagli.

Ecco come ha fatto a dimagrire Noemi con il metodo Tabata

“Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene”.

Con questo post su Instagram Noemi sfoggia la sua prima foto in costume stupendo tutti i suoi fan e non solo. Fisico asciutto e forma fisica perfetta.

C’è anche chi stenta a riconoscerla nella foto ma lei risponde prontamente “Giuro che sono io”. Come ha fatto? Seguendo dure sessioni di workout, ma no un allenamento qualsiasi.

La cantante ha ammesso di allenarsi con il metodo Tabata. Scopriamo allora di più.

Si tratta di un metodo per bruciare grassi e migliorare la propria resistenza senza l’uso di attrezzi sportivi ma lavorando a corpo libero.

Detto anche ‘guerrilla cardio‘, il metodo Tabata è un allenamento cardiovascolare anaerobico, molto intenso, in Interval training, dove si alternano esercizi ad alta e bassa intensità.

Tale metodo nasce con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche aerobiche e anaerobiche d’oltre soglia ed è impiegato nella preparazione degli sport da combattimento e di squadra dove è prevista la corsa.