Nei club dedicati troverete la classica sala pesi, e potrete beneficiare di un metodo di allenamento che si può schematizzare come una piramide: alla base troviamo la forza, il secondo livello è quello del flusso, che integra i movimenti tra loro, e infine la punta della piramide è quella definita elements, che è quella più creativa.

Per quanto riguarda la forza si punta a costruire la potenza di un corpo, con i classici schemi atletici. Schemi motori più classici che riguardano la potenza delle gambe e degli altri superiori, oppure la verticalità, che è un altro elemento fondamentale.

Non si utilizzano macchine ma soltanto il corpo nella sua potenza originaria. Il livello del flusso parte dal movimento isolato e porta fino alla realtà, ciò consente di capire che i movimenti isolati non sono sufficienti a stimolare il corpo in tutte le sue variabili.