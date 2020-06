Detersivo per bucato al sapone di Marsiglia fai da te

Un detersivo per bucato al sapone di Marsiglia da preparare a casa in tre versioni, per bucato normale, molto sporco e in crema. Scopriamo come prepararli.

I detersivi per il bucato vengono utilizzati ogni giorno e ogni giorno, nella loro versione commerciale più diffusa, concorrono ad inquinare e a depositarsi in alcune parti delle lavatrice danneggiandole. Preparare il detersivo da bucato in casa è un’opzione che molte persone stanno scegliendo, per il pianeta e anche per un notevole risparmio economico.

Gli ingredienti per creare il detersivo per il bucato, sono davvero semplici, naturali e reperibili facilmente. Basterà dedicare del tempo alla preparazione dei detersivi per averne sempre a portata di mano e avere capi freschi, puliti e profumati come quelli che lavavano le nostre nonne. Scopri come realizzare le Pastiglie per lavastoviglie naturali fai da te.

Come preparare il detersivo per bucato al sapone di Marsiglia | il video tutorial

Per preparare il detergente unico al sapone di Marsiglia, avrete bisogno di:

200 grammi di sapone di marsiglia

1 litro di acqua

Detersivo per capi molto sporchi

5 cucchiai di detergente unico

5 cucchiai di bicarbonato

Detersivo per lavatrice in crema

5 litri di acqua

500 grammi di sapone di marsiglia

100 grammi di bicarbonato

Per preparare il detergente unico per lavatrice al sapone di Marsiglia, si dovranno grattugiare 200 grammi di sapone di Marsiglia ecologico e biologico, in un recipiente e poi aggiungere un litro di acqua. Si miscelerà per bene e si lascerà riposare per almeno 5 ore o tutta la notte in un posto fresco e buio. Si otterrà un blocco duro e si rimescolerà con un mixer ad immersione.

Una volta realizzato il detersivo classico, prelevando 5 cucchiai di detergente unico e vi si uniranno 5 cucchiai di bicarbonato.

Per preparare il detersivo in crema per il bucato si dovranno grattugiare 500 grammi di sapone di Marsiglia e farli sciogliere a fuoco lento in 5 litri di acqua assieme a 100 grammi di bicarbonato di sodio. Una volta che tutto sarà sciolto si spegnerà il fuoco e dopo averlo versato in un secchio si lascerà riposare per una notte. Al mattino quello che si troverà sarà un detersivo denso e molto duro ma con l’aiuto di un mixer ad immersione si creerà una detersivo in crema molto efficace.

Una volta presa l’abitudine di produrre in casa i detersivi sarà una piacevole routine che non peserà affatto e che darà la possibilità di prendersi cura dei propri capi in modo naturale. Scopri come preparare un detersivo in pastiglie monodose per la lavatrice, fai da te e ecologico