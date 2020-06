Come sopravvivere in città con i tacchi senza perdere lo stile

Tacchi alti, portamento e stile, ecco 12 consigli per combinare questi elementi ed aiutarti a vivere sui tacchi con serenità.

Essere aggraziate e leggiadre camminando sui tacchi: una vera arte! San pietrini, tombini, buche, … la città è piena di insidie e trappole a prova di tacchi pronte a trasformare questo simbolo della femminilità in un grande tormento. Per non lasciarti sola ad affrontare questo compito così arduo abbiamo elencato per te 12 consigli per vedere la vita con un pò più di altezza senza paura di cadere.

Manuale di sopravvivenza sui tacchi alti in città

I tacchi alti a volte sono una vera tortura eppure è impensabile rinunciarvi. Sono il must della femminilità, ci slanciano e ci fanno apparire così graziose ma solo se indossati senza mostrare sofferenza e ovviamente senza cadere. Scopri come portare i tacchi in città senza paura di cadere:

1/Mostrati sicura di te

Camminare con fiducia è il modo migliore per apparire eleganti ed evitare di cadere. Quindi, guarda avanti, verso la tua destinazione, osserva di tanto in tanto i dintorni per evitare ostacoli e incidenti e non titubare.

2/Fai piccoli passi

Meglio andare cauti non avere fretta e raggiungere l’obiettivo a piccoli piuttosto che inciampare e fare una pessima figura! Camminare a piccoli passi ci fa apparire più naturali e rende il tacco meno indolore.

3/Allena le tue caviglie

Rafforzare le caviglie aiuta a sostenere i talloni e mantenere l’equilibrio. Un trucco molto semplice per falo è prendere l’abitudine di disegnare l’alfabeto con i piedi sollevati ad esempio quando ci si trova davanti al computer oin spiaggia o a letto mentre ci guardiamo un film.

4/Sii ragionevole

Una regola empirica: non fare il passo più lungo della gamba! Non acquistare scarpe con i tacchi esageratamente alti. Il tacco ha bisogno di adattamento.. inizia per gradi e fissati un limite. Ci adattiamo secondo le nostre abitudini ma 10 centimetri è già un tacco molto alto. Oltre questa misurapotrebbe essere pericoloso.

5/Scegli gli stivali

Se sei alle prime armi con il tacco usa stivali, stivaletti o sandali con cinturino alla caviglia che supportano meglio la caviglia ed evitano gli squilibri.

6/Migliora la tua postura

Cerca di restare dritta e di contrarre gli addominali mentre porti i tacchi. Puoi inclinarti leggermente indietro per mantenere meglio l’equilibrio quando ti senti instabile.

7/Cammina poggiando prima il tallone

Quante volte ti avranno detto: “Devi camminare dal tallone alla punta e mai viceversa!” Per camminare naturalmente non c’è niente di meglio! Abitualmente camminiamo appoggiando prima il tallone, poi le dita dei piedi. Quindi non è perché indossiamo i tacchi che dovremmo cambiare questa (buona) abitudine.

8/Sega i tuoitacchi

Sì, può sembrare strano, ma funziona! Levigare o raschiare leggermente il tacco delle nostre scarpe consente una presa migliore e può impedirci di scivolare.

9/Sgranchisci le gambe

Mantieni le gambe dritte per favorire l’equilibrio ed evitare le oscillazioni.

10/Porta scarpe di ricambio



Ricordati di mettere scarpe jolly nella borsa basse e comode. Alle prese con i tacchi potresti provare dolore o potrebbero formarsi vesciche. Oltre a sollevarti dal fastidio, le scarpe di ricambio conferiscono una certa serenità mentale.

11/Immagina una linea invisibile

Immagina una linea invisibile che parte dai tuoi piedi e attraversa la tua spina dorsale fino alla cima del cranio mentre ti allunga. Questo può aiutare a mantenere una postura eretta e limitare le acrobazie.

12/ Fai pratica

E sì, come per tutte le cose, si migliora con l’allenamento. Se vuoi essere impeccabile e a tuo agio sui tacchi dovresti allenarti a portarli spesso. Puoiallenarti a casa e su percorsi brevi prima di fare il tour della città.

