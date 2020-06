Simona Ventura vittima di una truffa: il retroscena a Striscia La Notizia

Simona Ventura, recentemente intervistata da Striscia La Notizia, ha raccontato al pubblico di canale 5 di essere stata truffata sul web durante il periodo di quarantena per evitare il contagio da coronavirus.

Simona Ventura è stata una degli ospiti dell’appuntamento andato in onda ieri di Striscia La Notizia. La conduttrice ha confidato, un po’ come tutti, che durante il periodo di quarantena forzato ha scelto di dedicarsi un po’ alla cura della casa, di reinventarsi con il suo lavoro e perché no, anche dedicarsi ad un po’ di sano shopping online.

Peccato che proprio questo le abbia permesso di essere vittima di una truffa. Che cosa è successo?

La conduttrice, che di recente ha consolato Belen Rodriguez, ha rivelato che mentre si rilassava con il suo smartphone è andata incontro a svariati annunci di un sito online che ha catturato la sua attenzione. Per questo motivo ha scelto di dargli un’occhiata e di acquistare svariati oggetti presenti nel catalogo online. Peccato che la merce ordinata, e pagata, non sia mai arrivata.

Simona Ventura a Striscia La Notizia ha raccontato di essere stata vittima di una truffa online, problema purtroppo sempre più comune.

Striscia La Notizia | Simona Ventura truffata sul web: “Mai ricevuto nulla”

Striscia La Notizia ha accolto la testimonianza della nota conduttrice, che è rimasta profondamente delusa nell’aver pagato qualcosa che purtroppo non è mai arrivato, nonostante i responsabili dell’e-commerce si ostinino a dire che prima o poi spediranno la merce da lei richiesta.

“Come tutti in questo periodo ho iniziato ad ordinare un po’ di cose online” ha spiegato Simona Ventura, vittima di una truffa online. “Loro mi rispondevano sempre in maniera molto carina, dicendomi che il mio ordine era stato processato e che sarebbe arrivato da lì a poco” ha proseguito la conduttrice ai microfoni di Striscia La Notizia, tra l’altro il tg satirico ha perfino consegnato il tapiro a Bianca Guaccero.

“Hanno continuano così per un po’, rinviando sempre la data di consegna” ha concluso La Ventura, profondamente delusa dall’accaduto.

Simona Ventura è stata truffata online. Un problema comune a moltissimi italiani, per questo motivo ci si raccomanda sempre di pagare con metodo tracciati, al fine di poter evitare episodi del genere.