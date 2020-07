Giulia De Lellis | Tre esercizi per avere addominali come i suoi – VIDEO

Giulia De Lellis | Tre esercizi per avere addominali come i suoi...

Fisico da urlo e addome asciutto. Ecco tre semplici esercizi per avere addominali belli come quelli di Giulia De Lellis.

L’estate è ormai arrivata e con essa anche la prova costume. E se c’è chi finora è riuscita ad allenarsi costantemente senza perdere il ritmo, c’è anche chi ci prova all’ultimo minuto prendendo spunto da qualche vip.

I personaggi famosi ormai sono infatti soliti postare nei propri profili social alcune sezioni di video dove si allenano. In particolare influencer come Giulia De Lellis dettano le regole anche sul fitness.

Nel video che proponiamo oggi ci sono tre esercizi per allenare gli addominali in maniera efficacie. La protagonista è la fidanzata di Andrea Damante che insieme al suo personal Giorgio Merlino li esegue.

Ecco tre esercizi per avere gli addominali come Giulia De Lellis

Non più solo consigli di make up o di moda ma anche tante dritte su come allenarsi per raggiungere certi obiettivi. E in tante sono ormai pronte a seguire le proprie beniamine anche sul settore fitness.

Giulia De Lellis da quando è apparsa per la prima volta a Uomini e Donne ne ha fatta di strada nel mondo della televisione e soprattutto dei social network tanto da essere arrivata ad avere 4 milioni e 700mila follower.

Per questo le sue seguaci, e non solo, vogliono conoscere e scoprire i segreti di bellezza della De Lellis, che è tornata solo da qualche mese insieme al suo fidanzato storico Andrea Damante, dopo una parentesi con Andrea Iannone.

In questo breve video la De Lellis ci mostra come allenare gli addominali in tre semplici esercizi. Scopriamo allora come fa la fidanzata di Andrea Damante ad avere addominali così belli e ad essere così in forma.

Nel primo esercizio Giulia effettua un ‘Dumbbell V- Ups’ ovvero una flessione reciproca degli arti inferiori e del busto con un manubrio per aumentare il carico di lavoro. La modella e showgirl effettua 3 serie da 15 esercizi.

Si tratta di un esercizio molto utile per tonificare gli addominali ma meglio farlo se si è ben allenati. Il bacino funge da perno e l’azione è dovuta ai due muscoli, l’ileopsoas e il retto addominale i quali, prendendo origine dal bacino e incrociandosi, agiscono come fissatori.

Importante è anche la respirazione. Quando la De Lellis scende incamera l’aria e quando sale la butta fuori.

Nel secondo esercizio la fidanzata di Damante allena gli addominali obliqui. Questi due muscoli, in particolare l’obliquo interno ed esterno compongono la parete addominale insieme ad altri muscoli e hanno un importante ruolo posturale infatti stabilizzano schiena e bacino durante i movimenti.

La bella Giulia con l’aiuto di un elastico attaccato ad un attrezzo fissato a terra esegue delle torsioni tirando l’elastico con entrambe le braccia. Importante anche qui respirare correttamente. Lei lo fa con voto 10 come si legge nella storia Instagram. Di ‘oblique twist’ la De Lellis ne esegue 3 serie da 15 ripetizioni.

Il terzo e ultimo esercizio non è altro che un plank con braccia tese in movimento. Questo esercizio andrà a rafforzare l’addome obliquo, il retto dell’addome e la zona lombare, attivando anche le braccia e quindi pettorali, tricipiti e deltoide.

In questo caso Giulia nella storia non specifica quanti ne esegue ma voi provateci finché non sarete stanche.

Giulia però fa sapere che quel giorno insieme a lei e al suo personal trainer, Giorgio Merlino, si allenava anche Veronica Ferraro niente di meno che la sua fidanzata, nonché fashion blogger milanese, amica intima di Chiara Ferragni.