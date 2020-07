Piano cottura perfetto con acido citrico e soda -VIDEO

Per avere sempre un piano di cottura in acciaio perfettamente pulito e brillante, ecco una ricetta fai da te a base di carbonato di sodio e acido citrico.

Se il piano cottura o le altre superfici in acciaio come il lavandino vi fanno impazzire perché non vengono mai perfetti nonostante i tanti prodotti e tanta fatica, ecco una soluzione semplice, economica, ecologica e definitiva. L’acido citrico assicurerà una superficie brillante e priva di macchie mentre il carbonato di sodio (conosciuto anche come Soda Solvay) ne assicurerà una pulizia perfetta.

Scopriamo come pulire il piano cottura in modo ecologico e perfetto e come preparare una soluzione di acido citrico in modo semplice e veloce. Se ami i detersivi fatti in casa, scopri come preparare un detersivo per il bucato fatto in casa al sapone di marsiglia.

Come pulire il piano cottura in acciaio in modo naturale con acido citrico e carbonato di sodio | il video tutorial

Il piano cottura ed in generale tutti gli elettrodomestici in acciaio presenti in cucina rappresentano un vero cruccio per coloro si prendono cura della casa. Oggi vi proponiamo un metodo consigliato per pulirli con soda ed una soluzione al 6% di acido citrico fatta in casa.

Come creare una soluzione di acido citrco al 6%

Per prima cosa si dovrà reperire dell‘acido citrico in un negozio bio o anche in farmacia e dell’acqua e dell’aceto. Gli ingredienti per un contenitore spray da 500 ml saranno:

30 grammi di acido citrico

2 cucchiai di aceto bianco di vino

acqua

All’interno del contenitore spray si metterà l’acido citrico con l’aiuto di un imbuto e si aggiungerà l’acqua fino ad arrivare quasi ai 500 ml e aggiungiamo l‘aceto di vino bianco, agitare fino a che sia tutto sciolto. La soluzione è pronta ma prima si dovrà pulire il piano cottura con la soda. Si dovrà versare la soda sul piano cottura e con una spugnetta umida si pulirà tutto in modo dolce.

Una volta pulito tutto e risciacquato per bene, si passerà la soluzione di acido citrico con un panno morbido. L'effetto finale sarà eccezionale e la soluzione sarà ecologica e anche molto economica.