Fai da te | dentifricio sbiancante naturale al carbone -VIDEO

Un dentifricio sbiancante naturale al carbone vegetale. Un prodotto fai da te ecologico ed economico per prendervi cura dei vostri denti ed averli sempre bianchissimi.

Avere denti sempre più bianchi oggi è un ‘must’ al quale nessuno vuol proprio rinunciare e per questo ci si sottopone a sedute di sbiancamento professionale sempre più invasive. La natura però ci viene incontro con i suoi tanti rimedi naturali, tra cui il carbone vegetale, dal forte potere astringente e anche sbiancante.

Esistono in commercio molti prodotti a base di carbone vegetale per pulire i denti e oggi vogliamo condividere una ricetta semplice, efficace e veloce per preparare un dentifricio sbiancante naturale al carbone vegetale. Scopri come fare un dentifricio ecologico fai da te all’argilla.

Come preparare il dentifricio sbiancante naturale al carbone vegetale | il video tutorial

Per preparare il dentifricio sbiancante naturale al carbone vegetale, avrete bisogno di:

2 parti di olio di cocco

1 parte di bicarbonato di sodio

1 parte di carbone vegetale (il contenuto di una capsula)

oli essenziali a piacere

contenitore sterile

Per prima cosa si dovranno miscelare l’olio di cocco e il bicarbonato fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto si potrà aggiungere la polvere di carbone vegetale e miscelare di nuovo. Si potranno aggiungere delle gocce di olio essenziale a piacere, una ventina circa.

Il composto si potrà versare in un contenitore sterile che potrà essere di latta o di vetro. Il dentifricio si lascerà riposare e poi si chiudere. D’estate sarà bene conservarlo in frigorifero, mentre l’inverno può stare a temperatura ambiente.

Per prelevare il dentifricio dalla confezione, la scelta migliore sarà quella di utilizzare una spatolina di legno con cui porlo sullo spazzolino. Scopri anche dentifricio, usi alternativi: 5 trucchi che forse non conosci