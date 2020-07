Trucco rinfrescante estate 2020 con Clio Makeup -VIDEO

Il caldo estivo non spaventa le ‘makeup addict’ per le quali il trucco resta fondamentale anche sotto il sole. Ecco i consigli ed il video tutorial per un trucco rinfrescante e con toni freddi della makeup artist Clio Zammatteo.

La bravissima ed amatissima Clio Zammatteo, in arte Clio Makeup, ha recentemente proposto un makeup rinfrescante sui toni freddi perfetto per l’estate. Tanti consigli ed un esaustivo video tutorial per realizzare un makeup perfetto per le donne chiare ma anche per le castane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Make up last minute | Come farlo in pochi minuti- VIDEO

Un makeup che potrà essere indossato anche sotto la mascherina e rigorosamente a lunga tenuta per resistere alle alte temperature. Se ami il makeup scopri come ottenere l’effetto glow di Chiara Ferragni.

Come realizzare il makeup rinfrescante con toni freddi di Clio Makeup | il video tutorial

Il makeup di Clio sui toni freddi del malva e del viola, esalta in modo perfetto gli occhi chiari ed in particolare quelli verdi e azzurri. Il punto di attenzione di questo makeup sono senza dubbio gli occhi, perfetto da indossare sotto la mascherina.

L’incarnato reso perfetto da un fondotinta liquido a lunga tenuta (Dior Backstage Face & Body colorazione 0 e 1.5). Il trucco degli occhi si giocherà tutto sui toni del malva e del viola e come base avrà un ombretto liquido dal finish opaco (TOO FACED Melted Matte Liquid Eyeshadow colorazione Tirami-Sue-Me).

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come avere labbra carnose senza bisturi

Dalla palette Fenty Beauty Sanp Shadows 6 Smoky, si preleverà un poco di ombretto marrone dal tono freddo e si applicherà sull’agolo esterno ed interno dell’occhio e con una matita marrone, la All Day Love Choco di Cliomakeup, si borderà l’occhio.

Per definire lo sguardo, si utilizzeranno dei colori più decisi della palette Beauty Love di Cliomakeup, nelle colorazioni Strong e Independent. Per fissare gli ombretti si potrà utilizzare uno spray come L‘URBAN DECAY All Nighter Setting Spray.

Dopo aver piegato le ciglia, si applicherà un mascara, il DarkLove di Clio Makeup. I lineamenti saranno scolpiti da una terra abbronzante come Hoola di Benefit Cosmetics e le gote saranno illuminate da un blush (Fenty Beauty Cheeks Freestyle Cream BLush nella colorazione 9 Cool Berry).

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ombretto marrone | il trend occhi per l’inverno 2020

Le labbra si accenderanno con il tono malva del Lip Balm& Glam CoccoLove Tutu di Cliomakeup. Gli zigomi verranno messi in evidenza da un tocco di illuminante ( Puro Bio Resplendent n.1 Champagne).

Il makeup sarà semplice da realizzare e di grande effetto, potrà essere reso più caldo cambiando le tonalità di base di tutti i prodotti per adattarlo ad ogni tipologia di donna. Scopri come realizzare una base trucco perfetta per l’inverno 2020.