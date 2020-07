Curcuma | Il segreto per una pelle giovane e perfetta

La curcuma, una spezia considerata preziosa per la salute del nostro organismo che vanta però anche molte proprietà cosmetiche. Ecco come utilizzarla per prendersi cura della nostra pelle.

La Curcuma è considerata la regina delle spezie per le sue potenti caratteristiche curative del nostro organismo come quelle antinfiammatorie. Ma questa spezia dal colore dorato e proveniente dall’India, vanta anche delle eccezionali proprietà cosmetiche ed in particolare per la bellezza e la salute della nostra pelle.

La medicina Ayurvedica ne ha fatto un ingrediente centrale per il mantenimento di un corpo sano e forte, ma questa polvere impalpabile e che porta con se il calore e i profumi della tradizione è anche un ingrediente di bellezza senza pari, per trattare e mantenere sempre una pelle giovane e un incarnato perfetto. Se ami i rimedi naturali scopri tutti gli oli vegetali ed essenziali per l’estate.

Curcuma | le ricette di bellezza per utilizzarla sulla pelle

La Curcuma è una spezia dalle moltissime proprietà benefiche per il nostro corpo ma anche per la nostra pelle. Ecco alcune ricette di bellezza molto semplici da realizzare che regaleranno un effetto immediato alla pelle del viso.

Una volta creato una sorta di maschera impacco a base di curcuma, le proprietà della curcumina contenuta nella spezia, curerà e manterrà giovane ed elastica la pelle, soprattutto quelle non più giovanissima. Ma scopriamo come poter usare la curcuma sulla nostra pelle.

Maschera illuminante alla curcuma

Mescolare insieme, 3 cucchiai di yogurt magro e al naturale con 2 cucchiaini pieni di curcuma in polvere, miscelare con un cucchiaio di legno o di plastica e aggiungere una ventina di gocce di succo di limone. Lasciare in posa per 20 minuti e risciacquare.

Maschera per pelli grasse

Miscelare 1 cucchiaino di curcuma in polvere con uno di farina ’00’ o amido di mais e aggiungere acqua fino ad ottenere un composto semi liquido e spalmabile. Lasciare la maschera in posa per circa 20 minuti e risciacquare.

Maschera lenitiva per pelli acneiche

Miscelare un cucchiaino di curcuma con uno di argilla verde, aggiungere tre cucchiai di yogurt bianco al naturale e 1 cucchiaino di gel di aloe vera. Lasciare in posa la maschera per circa 20 minuti e risciacquare.

Maschera anti età alla curcuma

Miscelare un cucchiaino di curcuma con due di olio di rosa mosqueta, 1 cucchiaio di miele e dello yogurt naturale fino ad ottenere un impasto applicabile come una maschera. Lasciare in posa per circa 20 minuti e risciacquare.

La curcuma, come altre spezie molto preziose, è un rimedio naturale davvero eccellente e chiedere il consiglio di un erborista, di un farmacista e anche di un’estetista preparata, sarà la scelta migliore. Ami prenderti cura della tua pelle in modo naturale? Scopri le preziose proprietà dell’olio di Rosa Mosqueta.