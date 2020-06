Make up last minute | Come farlo in pochi minuti- VIDEO

Avete fretta e poco tempo a disposizione? Scopri come realizzare un make up last minute, per essere impeccabili e belle sempre.

E’ capitato almeno una volta nella vita di ogni donna, di svegliarsi tardi al mattino e non avere il tempo necessario di dedicarsi al make up.

Ci si ritrova davanti alla scelta di uscire struccate o truccarsi velocemente, ma non demordete non è così difficile creare un make up impeccabile in poco tempo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Labbra perfette e protette dal sole | scopri la beauty routine

Seguendo i nostri consigli tutto sarà più facile, ecco tutti gli step da seguire, vedete attentamente il video qua sopra.

Per leggere l’articolo completo clicca Make up last minute | Come farlo in pochissimi minuti

Avete visto, che non è poi così difficile realizzare un trucco in poco tempo!