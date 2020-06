Makeup inverno 2020 | la base trucco perfetta

L’autunno inverno 2020 vedrà il makeup diventare protagonista in modo discreto e particolare. La base trucco dovrà essere curata e regalare perfezione e luminosità.

Il makeup nell’autunno inverno 2020 sarà ricco di semplicità ma particolari importanti, come il rossetto rosso e l’eye liner grafico. L‘incarnato però dovrà essere perfetto, non basterà infatti un velo di cipria ma l’effetto ‘perfect skin’ si otterrà con l’utilizzo di diversi prodotti di makeup.

Tutti i prodotti ed i consigli su come creare una base makeup perfetta per il prossimo autunno inverno 2020. Scopri anche Eyeliner, tutto sul trend makeup inverno 2020.

Makeup autunno inverno 2020 | come creare una base trucco perfetta

Il primo passo, fondamentale per la riuscita di una base trucco perfetta, è quello di prendersi cura della pelle del viso con la skin care adatta. Uno scrub settimanale, eliminerà le cellule morte e levigherà l’incarnato, un buon detergente quotidiano assicurerà una pelle fresca e pulita è non dovrà mancare la crema trattamento che dovrà idratare l’epidermide in profondità.

Una volta che la pelle sarà perfetta, si potrà procedere alla realizzazione di una base makeup. Il primo prodotto da utilizzare sarà il primer che in nella stagione più fredda, sarà un vero ‘must have’. Perfetti tutti i primer perfezionatori ed illuminanti. Si potranno applicare con un pennello da fondo o con una spugnetta.

Il fondotinta della prossima stagione, sarà liquido e si potrà scegliere la diversa formulazione e coprenza. Le diverse formulazioni saranno per pelle grassa o secca e se si hanno delle imperfezioni, si potrà optare per un prodotto molto coprente.

Il correttore giocherà un ruolo fondamentale nella base trucco, perché andrà a mimetizzare le occhiaie e le altre piccole imperfezioni. La formulazione liquida sarà perfetta per chi non necessita di molta coprenza, mentre le creme potranno creare il ‘camouflage’ giusto per le pelli più problematiche.

Le polveri che completeranno la base trucco, saranno la cipria in polvere libera, dalla texture impalpabile e trasparente, l’illuminante, che andrà ad illuminare zigomi, arco di cupido e ponte del naso.

I lineamenti si scolpiranno a colpi di terra abbronzante dalle tonalità calde. Immancabile il blush che si vestirà di corallo, pesca e rosa antico. Scopri le tendenze labbra per l’inverno 2020.