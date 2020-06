Eyeliner | tutto sul trend makeup inverno 2020

L’Eyeliner sarà uno dei protagonisti ufficiali del makeup per l’autunno inverno 2020. Tutte le tendenze colore e i modi di applicarlo.

Gli occhi saranno protagonisti in modo deciso e ricercato nel makeup per l’autunno inverno 2020. Come le maggiori passerelle della moda hanno mostrato, l’eyeliner rappresenterà un punto di forza nel trucco occhi, ma si vestirà di colore e di tratti grafici.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ombretto marrone | il trend occhi per l’inverno 2020

L’eyeliner dell’inverno 2020 non regalerà il classico occhio da pin-up anni ’50 ma personalità e carattere anche con tratti decisi e importanti. Scopriamo tutte le tendenze e come applicarlo e struccarlo in modo perfetto. Scopri la beauty routine e il makeup da spiaggia.

Eyeliner | ecco come sarà il makeup dell’autunno inverno 2020

L’Eye liner insieme allo smokyeye effetto naturale, sarà uno dei trend makeup per la prossima stagione. Non basterà però tracciare una linea sottile nera che regali un occhio felino, ma il tratto della nuova tendenza per quanto riguarda l’Eyeliner, sarà deciso, importante e ridisegnerà lo sguardo regalandogli magnetismo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Rossetti pericolosi per la salute | ecco cosa contengono

I nuovi eyeliner saranno opachi e lucidi fino anche a brillare con tonalità fluo, saranno lanciati verso l’alto e vestiranno anche la rima palpebrale inferiore. Diventeranno protagonisti di cut-crease makeup molto grafico.

Per applicare l’eye liner con tratti decisi e disegnare codine ben dritte, si potrà preferire una versione con l’applicatore in feltro, mentre per chi è più pratico via libera ai pennelli angolati. Per disegnare le nuove linee si potrà partire dall’esterno dell’occhio verso l’interno così da stravolgere anche l’applicazione di un cosmetico che ha segnato intere epoche.

I colori saranno protagonisti, e l’eyeliner non sarà più soltanto nero, ma marrone, verde bosco, azzurro, blu china e vestirà anche le tonalità più calde come quelle ramate, perfette per enfatizzare gli occhi chiari.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Makeup completo con soli 3 prodotti -VIDEO-

Le formulazioni waterproof saranno da preferire per la loro tenacia e durata nel tempo, ma per struccare l’occhio in modo delicato e senza stress, si dovranno utilizzare degli struccanti bifasici che con la loro componente oleosa possano portare via ogni traccia di makeup. Scopri come preparare uno struccante bifasico alla camomilla.