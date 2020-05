Beauty routine e makeup da spiaggia

L’estate sta arrivando e le giornate calde ci porteranno in riva al mare. Ecco tutti i consigli per la perfetta beauty routine e per il makeup da sfoggiare in spiaggia.

Mascherina a parte, quest’anno si potrà tornare in spiaggia. Nonostante l’emergenza Covid-19 potremo tornare a godere del sole e dell’acqua di mare e per essere sempre perfette anche tra le dune di sabbia, ecco alcuni consigli per la beauty routine ed il makeup da spiaggia.

Essere ordinate e carine anche in costume da bagno, sarà essenziale per sentirsi bene con se stesse e con gli altri. Scopriamo insieme qualche segreto di bellezza ‘resistente all’acqua’ per essere sempre al top, senza dimenticare che la pelle al sole va sempre preservata applicando il giusto fattore di protezione.

La beauty routine da spiaggia e il makeup per essere bellissime anche in riva al mare

Siete pronte a vivere delle bellissime giornate di relax in spiaggia ma non volete trascurare il vostro aspetto? Non dovete per forza arrivare sotto l’ombrellone completamente struccate e con le occhiaie fresche di nottata, anzi, vi sentirete più a vostro agio se potrete minimizzare qualche difetto, enfatizzare i punti di forza e magari sentirvi irresistibili con una fragranza delicata da applicare sul corpo.

Ricordando sempre che in estate, il miglior modo di prenderci cura della nostra salute e della nostra bellezza è quello di applicare sempre una crema solare con fattore di protezione medio alto, ci si potrà affidare anche a dei prodotti di makeup waterproof che potranno essere applicati anche con le alte temperature e durante i bagni in mare.

Se il vostro punto debole è la pelle del viso, perché magari siete colpite da acne potrete utilizzare uno dei tanti fondotinta waterproof facilmente reperibili in profumeria o in farmacia. Basteranno pochi tocchi di prodotto che rispetti perfettamente il sottotono naturale della pelle per mimetizzare i piccoli difetti. Stessa cosa anche per il correttore, che camufferà perfettamente le occhiaie.

Altro ‘punto chiave’ del makeup da spiaggia sono le sopracciglia, che molte donne hanno necessità di definire, riempire e a volte ridisegnare con il makeup. Un prodotto resistente all’acqua potrà venire incontro alle esigenze regalando un aspetto naturale e duraturo.

Il mascara non dovrà abbandonarvi nemmeno in riva al mare, per questo si potrà scegliere uno dei prodotti resistenti all’acqua che resterà intatto fino al momento di essere eliminato con un buono struccante bifasico.

Un tocco di blush, regalerà un aspetto sano e femminile al volto, perfette tutte le tonalità corallo per le donne more e pesca per le donne chiare. Un sorriso magnetico potrà essere valorizzato con un gloss colorato o nude o, per chi non riesce a rinunciare all’effetto opaco neanche in estate, con una tinta labbra.

Se amate indossare una fragranza, assolutamente vietati tutti i profumi contenenti alcool che potrebbero macchiare irrimediabilmente la pelle, ma si potrà scegliere tra le tante acque profumate prive di alcool che si possono trovare in profumeria e addirittura nei supermercati più forniti.

Un tocco di smalto colorato su mani e piedi e un semi raccolto per acconciare i capelli, vi renderanno irresistibili e femminili anche sotto il sol leone. Scopri come struccare il viso in modo perfetto.