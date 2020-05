Il caldo è un nemico dei nostri amici cani, per questo durante l’estate dobbiamo proteggerli dai colpi di calore e regalare loro momenti di relax in piena sicurezza.

L’estate per i cani è senza dubbio una stagione un pochino ostica. Le alte temperature, soprattutto quelle dell’asfalto, possono mettere la loro salute in pericolo, per questo bisognerà cambiare alcune abitudini e avere alcune accortezze per rendere loro la vita più semplice e sicura.

Come per le persone, restare protetti in casa durante le ore più calde della giornata, sarà il consiglio principale da seguire, ma scopriamo tutti i piccoli suggerimenti per evitare che il nostro fido incorra in un colpo di calore o nell’ustione delle sue zampine. Scopri perché spesso il tuo cane scava sul pavimento.

Un’estate da cani | consigli e segreti per proteggerli dal calore

La stagione calda non è la preferita dei nostri amici cani, anche se piace loro sdraiarsi al sole, soprattutto nelle prime giornate di primavera. ll caldo estivo invece, rappresenta un vero pericolo per i cani che molto spesso, se non adeguatamente protetti, possono essere soggetti a colpo di calore, o possono ustionarsi le zampe sull’asfalto rovente.

Le prime accortezze possono essere messe in pratica in casa, dove fido dovrà avere sempre acqua fresca a disposizione magari dislocando diverse ciotole in casa, dove l’acqua sarà cambiata spesso. Per quanto riguarda il riposo dei nostri guerrieri, saranno loro ad evitare la cuccia che li ha protetti per l’inverno e preferirle il pavimento fresco. Per assicurare loro un riposo confortevole esistono in commercio dei tappetini refrigeranti dove i cani potranno godere un buon riposo.

Per quanto riguarda l’alimentazione, in estate sarebbe bene abbassare di un poco il contenuto proteico del cibo per tenerli leggeri e per questo si dovrà consultare il proprio medico veterinario che consiglierà il mangime o la dieta casalinga più adatta.

La passeggiata potrà essere fatta nelle prime ore del mattino e al pomeriggio quando il sole non sarà più alto, ovvio che durante la giornata si potrà portare fuori il nostro amico a quattro zampe per fare i suoi ‘bisognini’ velocemente.

Mai lasciare i cani chiusi in auto, nemmeno per qualche minuto! Se doveste incontrare un cane chiuso in auto, avvertite immediatamente le autorità e provvedete a mettere in sicurezza il cane.

Durante le passeggiate, sarà bene portare con se una bottiglietta d’acqua, esistono nei pet shop dei pratici dispositivi con bottiglia e ciotola da tenere in borsa.

Altro punto fondamentale per proteggere il cane durante la stagione calda è la profilassi per quanto riguarda pulci, zecche e flebotomi causa di contagio della leishmaniosi. Bisognerà applicare almeno ogni 3 settimane l’anti parassitario adatto al vostro cane e consigliato dal medico veterinario che potrà proteggere il cane dalle diverse infestazioni che in estate sono più frequenti.

Per quanto riguarda la leishmania, dopo un consulto veterinario si potrà effettuare il test prima dell’estate e dopo l’estate e in eventualità scegliere una profilassi vaccinale.

Inutile sottolineare che i vostri amici ameranno seguirvi ovunque, soprattutto in vacanza. La piaga dell’abbandono estivo purtroppo è sempre più dilagante. Se non potete portare fido con voi, potrete affidarlo ad amici o parenti o alle tante strutture presenti sul territorio nazionale.

I nostri amici cani sono parte della famiglia, di certo i membri più devoti e simpatici, per questo anche nella stagione calda, avranno bisogno di tutto il nostro amore e della nostra protezione. Scopri cosa fare quando si lascia il cane solo in casa.