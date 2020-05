Allerta alimentare per cereali da colazione

Ritirati cereali da colazione di Despar Vital per un problema di confezionamento.

I cereali da colazione sono tra gli alimenti più utilizzati in quanto rapidi da preparare e ricchi di sapore. In molti casi vengono utilizzati anche da chi è a dieta o da chi cerca di mangiare in modo sano, Allo stesso tempo, sono spesso la scelta di soggetti allergici che affidandosi alle etichette scelgono quali mangiare in base alle proprie esigenze.

Per questo motivo è importante prestare sempre ben attenzione alle varie allerte alimentari, specie quando riguardano l’assenza di indicazioni riguardanti proprio la presenza di determinati allergeni. A tal proposito, dopo l’allerta per la crescia sfogliata, nella giornata di ieri è stato segnalato il richiamo di un lotto di cereali per la prima colazione della Despar Vital.

Cereali Despar Vital ritirati per errore nel confezionamento

Il richiamo arriva direttamente dal Ministero della Salute e come già detto riguarda dei cereali da colazione. Nello specifico si tratta dei Multigrain di riso e frumento integrale classico Despar Vital che, a causa di un errore durante la fase di confezionamento, contiene al suo interno la versione con cioccolato fondente invece di quella classica. Un problema per chi è allergico al cioccolato e per chi lo alla lecitina di soia, ingrediente presente in questa versione di cereali e non indicato nell’etichetta.

Di seguito, tutte le informazioni necessarie per riconoscere il prodotto e provvedere alla restituzione.

Prodotto: Multigrain di riso e frumento integrale

Confezione: da 375 grammi

Lotto di produzione: P 16/04/2020 e S 16/10/2021

Produttore: Molino Nicoli S.p.A.

Sede: Costa di Mezzate (BG)

Data di scadenza: 16/10/2021

Il motivo del richiamo, come segnalato sul sito del Ministero della Salute è l’errato confezionamento. La confezione, infatti, non contiene la versione classica come indicato ma quella con cioccolato fondente che contiene lecitina di soia, non dichiara in etichetta.

Nelle note rilasciate dal sito del Ministero viene inoltre specificato che il richiamo si riferisce solo al prodotto menzionato e con scadenza in data 16/10/2021. Scadenza che è indicata sulla parte superiore della confezione.

Chiunque avesse acquistato il prodotto è quindi invitato a riportarlo nel punto vendita per ottenere il rimborso e/o il cambio con un altro prodotto.

Riassumendo il pericolo è quindi per i soggetti allergici alla soia o alla lecitina di soia e per chi è allergico al nichel o al cioccolato presente per errore all’interno della confezione.