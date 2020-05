Alimentazione corretta del cane | quanto e cosa mangia ogni giorno

Ogni cane ha i suoi gusti, ma tutti devono seguire un regime alimentare vario. Per l’alimentazione corretta del cane ci sono regole e consigli

Chi ha cani da una vita sa quando sia importante per loro un’alimentazione sana. Chi li prende per la prima volta invece imparerà in fretta come muoversi ma esistono delle regole di base per una corretta alimentazione del cane per farlo crescere bene fino da quando è un cucciolo?

Il primo segreto si chiama carboidrati e il secondi vitamine. Ma servono anche le proteine, i grassi e i sali minerali che sono tutto quello di cui il cane ha bisogno prima per lo sviluppo e la crescita- E serviranno poi anche per il mantenimento.

I carboidrati e gli zuccheri nell’alimentazione del cane contribuiscono a dargli energia e regolare la flora batterica. Invece le proteine di origine animale sono ricche di amminoacidi essenziali, molto di più rispetto a quelle di origine vegetale. Aiutano a migliorare la crescita di muscoli, tendini, unghie, cartilagini, pelle oltre alla produzione di ormoni. Le proteine migliori si trovano nelle carni di manzo, pollo, coniglio, agnello, ma anche nelle uova e nel pesce.

Invece le vitamine sono importanti per lo sviluppo dei cuccioli e successivamente nella gravidanza e nell’allattamento. La vitamina A rinforza la vista, la metabolizzazione delle proteine e la capacità riproduttiva. La vitamina C rafforza il sistema immunitario in caso di malattie infettive e la D regola la metabolizzazione di calcio e fosforo. Ancora, la E migliora le difese immunitarie e protegge le membrane cellulari, la B1 aiuta il sistema nervoso e la B12 sintetizza le proteine oltre a produrre i globuli rossi.

Dieta quotidiana del cane, dosi e menù

La domanda fondamentale è una sola: quanto deve mangiare un cane ogni giorno? Esistono delle tabelle precise e in ogni caso potete chiedere al vostro veterinario. In generale comunque un cane adulto dovrebbe consumare almeno 40 grammi cibo umido al giorno per ogni chilo del suo peso. Per umido intendiamo circa il 40% di pasta o riso, il 40% di carne e il 20% di verdure.

Se la prepariamo in casa, la carne dovrà essere cotta in padella o bollita mentre la pasta e il riso dovranno essere molto cotti. Per il cane sarà più facile digerirli. Altrimenti potete compare scatolette e buste già preparate che nutrono lo stesso. I veterinari sconsigliano cibi fritti, legumi, patate,sughi, funghi, aglio e cipolla oltre qualsiasi genere di dolci.

Vediamo infine la tabella nutrizionale giornaliera per un cane:

Cane di taglia piccola (fino ad un massimo 4 chili): massimo 700 calorie giornaliere. Quindi una scatoletta, dai 100 ai 200 grammi di cibo secco e dai 140 ai 220 grammi di cibo semisecco.

Cane di taglia media (8-22 chili): fino ad un massimo di 1400 calorie, con una scatoletta e mezza, dai 250 ai 450 grammi di cibo semisecco, dai 200 ai 400 grammi di cibo secco.

Cane di taglia grande (22-35 kg): massimo 1900 calorie, con 2 scatolette, dai 450 ai 640 grammi di cibo semisecco e dai 400 ai 500 grammi di cibo secco.