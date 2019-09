Ti sei mai chiesto il perché di alcuni comportamenti del tuo cane? Oggi ti spieghiamo quelli più comuni, svelandoti il loro significato nascosto.

Noi li amiamo e loro forse ci amano ancora di più. Peccato però che l’amore non sia per forza sinonimo di comprensione.

Quante volte infatti avete guardato il vostro cane chiedendovi “ma perché fa così?”. Le sue movenze, espressioni, gesti sono spesso per noi umani avvolti nel mistero: quanto ci piacerebbe poter avere con lui una comunicazione ancora più chiara!

CheDonna.it vuole darvi un aiuto proprio in tal senso, riferendovi la corretta interpretazione di alcuni tra i più comuni comportamenti canini e aiutandovi così a comprendere meglio il vostro amico a quattro zampe.

Pronte per iniziare la vostra lezione di “linguaggio dei cani“?

Il significato dei comportamenti del tuo cane

Fido sale sul letto, ti porta doni con la sua bocca o ti segue anche nel bagno? Fidati, c’è un motivo più che buono e Chedonna.it è oggi pronta a svelartelo.

Sguardo da cane bastonato – Un tale must che abbiamo iniziato ad utilizzare la definizione anche con gli esseri umani più “furbetti”. Per gli esperti del settore questo comportamento prende il nome di “arco di scuse”: il cane non lo fa per senso di colpa, come potremmo credere, bensì per cercare di essere riammesso nel “branco”, un comportamento che i cani hanno ereditato dai lupi, da sempre abituati a vivere in gruppo.

Il regalo – Fido vi porta palline, rami o altri doni stretti nella sua bocca? Vuole dimostrare qualcosa o, più semplicemente, condividere l’allegria che gli da questo oggetto.

Coccole dopo il pasto – E’ sintomo di benessere, il cane lo fa quando si sente particolarmente a suo agio: significa che sta bene e che insieme a te si sente al sicuro.

Ci consolano – Ti sei mai chiesto come è possibile che il cane sappia se sei triste, se hai un problema o se non ti senti bene? E’ la loro innata capacità nel comprender il linguaggio del corpo, un vero e proprio istinto senza tempo.

Tutti insieme al bagno – Non è la cosa più piacevole anche perché, spesso, al bagno noi umani vorremmo un po’ di privacy. Fido invece ci segue ed è lì con noi in ogni momento, letteralmente. Non prendetevela, pare infatti che questo gesto sia sinonimo del grande amore che il nostro amico peloso ha per noi: si tratta di un istinto naturale che porta il cane a voler compiere ogni singolo gesto “in famiglia”.

Vuole leccarti il viso – Tutti quei baci bavosi sono una conseguenza delle buon vibrazioni che il cane percepisce nei vostri confronti. Non si tratta però solo di una manifestazione d’affetto ma anche di una via attraverso cui Fido scarica lo stress.

Il bentornato a casa – E’ l’espressione più pura della felicità. I cani non fanno segreto dei loro sentimenti e così, quando torni a casa, saranno così felici da esternarlo senza troppe remore.

Si appoggia – I cani ci amano in modo incondizionato ma ciò non significa che ogni tanto anche loro necessitino di affetto e rassicurazioni. Ecco allora che si appoggiano a noi in cerca di quella carezza rivelatrice.

Salgono sul letto – Spesso cerchiamo di istruirli affinché non lo facciano ma per loro è un modo per sentirsi più vicini a noi, sentendo il nostro odore. In effetti un cane è comodo veramente ovunque, se cerca il letto dunque i motivi sono altri.

